Jaime Café assume a Seagro na reforma administrativa feita por Carlesse

Nesta sexta-feira, 8, o governo do estado deu início à reforma administrativa. O Diário Oficial do Estado trouxe a nomeação do produtor rural Jaime Café de Sá como secretário da Agricultura, Pecuária e Aquicultura.

Da redação

As demais alterações publicadas nesta sexta-feira, são a nomeação de Sebastião Albuquerque Cordeiro para a Chefia de Gabinete do Governador. Até esta data, Albuquerque Cordeiro respondia pela presidência do Naturatins. Já Divino Allan Siqueira foi efetivado como Secretário-Chefe da Governadoria, cargo que já ocupava cumulativamente com a Chefia de Gabinete do Governador.

O governador Mauro Carlesse afirmou que as alterações visam dar mais dinamismo ao atendimento das demandas dos municípios e da população. “Temos uma equipe qualificada e temos companheiros valorosos. Por isso, estamos fazendo alguns ajustes para que a gente possa cada vez mais oferecer um serviço de melhor qualidade para a população. Esse é o nosso objetivo, melhorar o Estado cada vez mais para que o povo seja bem atendido”, avaliou o Governador.