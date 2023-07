por Redação



Representar o estado na 111ª Conferência Internacional do Trabalho da Organização Internacional do Trabalho (OIT), realizada em Genebra, na Suíça, foi um grande marco para o Sistema Fecomércio Tocantins.

Na Conferência Internacional do Trabalho (CIT), cada um dos 187 Estados-membros é representado por uma delegação composta por governo, empregadores e trabalhadores, além de respectivos consultores técnicos. Este ano, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) foi a entidade que liderou a bancada de empregadores, capitaneada por seu presidente José Roberto Tadros.

“Devemos procurar minorar, cada vez mais, essas disparidades salariais que existem entre o Brasil e o Primeiro Mundo em relação à remuneração do trabalho. Isto é uma tese que nós defendemos de forma enfática e concordamos que as empresas brasileiras têm que dar bastante lucro para distribuir, principalmente, com seu aliado principal: o trabalhador”, pontuou o presidente da CNC, José Roberto Tadros.

Os demais membros da delegação patronal brasileira também participaram das comissões em que ocorrem debates técnicos, sempre com foco na justiça social, incluindo temas como aplicação de normas, aprendizagem, proteção laboral e transição justas. Além disso, participaram ainda de debates e reuniões voltadas às relações de trabalho.

De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio Tocantins e diretor da CNC, Itelvino Pisoni, a importância da participação neste evento é relevante para a instituição.

“Tivemos uma experiência única e bastante expressiva para a CNC e para as federações, pois estivemos na discussão de temas relacionados às relações trabalhistas a nível internacional, com as maiores potências mundiais e os demais países em desenvolvimento. Vimos muitas coisas e pudemos compartilhar, aprender e debater assuntos que afetam o comércio e o setor de serviços do Brasil”.

Na programação, o representante do Tocantins, Itelvino Pisoni, participou, ainda, da assinatura de um acordo técnico e comercial entre o Governo do Tocantins e a Mercuria Energy Trading S/A para a realização do projeto de qualificação e certificação do Programa de REDD+ (Redução de Emissões provenientes de Desmatamento e Degradação) Jurisdicional do Estado. Com a certificação, o Tocantins será o primeiro Estado do Brasil e um dos pioneiros no mundo a comercializar créditos de carbono no mercado de carbono voluntário. Diversas autoridades tocantinenses participaram deste evento, dentre elas, o Governador Wanderlei Barbosa.

Pisoni participou ainda de uma reunião na Organização Mundial do Comércio (OMC), onde foi recebido pelo secretário da missão permanente do Brasil junto à OMC, Eduardo Kosmiskas. Dentre os assuntos tratados foram levantados os problemas de dados nas plataformas digitais, a preocupação das mercadorias que entram no Brasil sem tributação e a pirataria.

Durante o seu afastamento do Sistema Fecomércio Tocantins, entre os dias 29 de maio e 28 de junho por motivo da viagem, e, posteriormente, por assuntos pessoais, o vice-presidente da Fecomércio, Domingos Tavares, assumiu interinamente a gestão.