ISAC oferece vaga de trabalho para a UTI do HRG

Os processos seletivos são para contratação imediata e formação de cadastro reserva.

Por Redação

O ISAC – Instituto Saúde e Cidadania está com processos seletivos abertos para o preenchimento de vagas na UTI – Unidade de Terapia Intensiva Covid-19 do HRG – Hospital Regional de Gurupi.

Há vagas para contratação imediata para fisioterapeuta e técnico de Enfermagem. Para fonoaudiólogo é, exclusivamente, cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1.100 a R$ 3.080, com acréscimo de benefícios.

Para se inscrever, o candidato deverá comparecer à sede do ISAC em Gurupi, que fica localizada na Rua 6, número 1.480, entre as ruas Maranhão e Piauí. Na ocasião, o profissional deve entregar o currículo e uma cópia do registro ativo no conselho de classe.

As inscrições para o cargo de fisioterapeuta serão aceitas até a próxima quinta-feira, 18/3, no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h. Já as vagas para técnico de Enfermagem e fonoaudiólogo estarão abertas até o dia 19.

Os pré-requisitos para participação no processo e as atribuições dos cargos estão detalhados nos editais publicados no endereço vagas.isac.org.br.