Share on Twitter

Share on Facebook

Por Wesley Silas

“Iraja sofreu um grave acidente de carro próximo ao município de Arraias. Ele quebrou uma costela, sua esposa Milena teve o pulmão perfurado que já está drenado e a caminho de BSB em UTI no ar. Infelizmente nosso querido amigo e motorista Alemão faleceu no local”, informou a senadora.

A senadora disse que sua família recebeu a notícia com muita tristeza.

“O carro capotou na curva e caiu numa ribanceira de 50 metros de profundidade. Milena foi jogada pra fora do carro e ficou no asfalto. Iraja subiu a ribanceira sozinho procurando a Milena quando viu que não estava dentro do carro. Alemão ficou preso nas ferragens agonizando até falecer”, disse a senadora.

Em seguida completou:

“Passou um carro que prestou socorro e que chamou o prefeito Herman de Arraias para prestar ajuda.

Estamos abalados psicologicamente com o acidente que levou nosso amigo mas passando bem de saúde”.

“Obrigada a todos pela atenção e agradeço a todos os amigos que prestaram socorro em Arraias”, Kátia Abreu.