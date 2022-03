Por Redação

Inventário do Turismo de Araguaína foi apresentado a empresários e estudantes nessa noite de quarta-feira, 23, no anfiteatro da UFNT (Universidade Federal do Norte do Tocantins). O levantamento realizado pela Prefeitura em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) mapeou os principais pontos e estruturas do setor turístico no município, como hotéis, espaços de alimentação e de lazer.

De acordo com o secretário executivo do Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Araguaína, Helter Dantas, o inventário vai estimular a economia regional, que no raio de 250 km tem mais de 2,5 milhões de habitantes e será usado para manter e melhorar a estadia dos turistas na cidade.

“7,7% do PIB nacional vem do turismo e se acompanharmos a média brasileira, R$ 385 milhões podem ser movimentados aqui, anualmente, oriundos do turismo. Somos o principal centro de recepção para a região, como a Chapada das Mesas, as praias do Garimpinho, Araguana e Xambioá no rio Araguaia e Babaculandia no rio Tocantins”, afirmou Helter.

A Prefeitura tem investido no desenvolvimento do turismo com várias obras, como a Via Lago e o Eco Parque Cimba, já construídos, a modernização do Aeroporto Regional de Araguaína e construção dos centros de Canoagem e de Convenções, e ainda terá mais 4 parques ecológicos: Raizal, São Miguel, Baixa Funda e Nascentes do Neblina.

O inventário

O documento apresentou um grande potencial para o desenvolvimento do turismo, devido à biodiversidade da fauna e flora em área de transição entre os biomas Cerrado e Amazônia e, portanto, à beleza cênica e natural decorrente desta transição ambiental. Os segmentos do turismo que se destacam em Araguaína são: Turismo de Pesca, Turismo Náutico, Turismo de Negócios e Eventos e Turismo de Sol e Praia.

Foram apontados os principais eventos, como Cavalgada e a Exposição Agropecuária, o São João do Cerrado e o Torneio de Pesca Esportiva do Garimpinho. Também apontou equipamentos como de hospedagem, bares, restaurantes, balneários, parques e pontos turísticos, como a Capela São Pedro, a Escadaria da Paróquia São José Operário, no Setor JK, a Cachoeira Véu de Noiva e o Letreiro Turístico do Parque Jardim dos Ipês. Tudo com trajeto passando por locais de consumo, horários, qualidade do acesso, telefone e outros detalhes.

O inventário digital está em fase de finalização do layout e estará disponível para a população em abril.

Próximos passos

O levantamento faz parte dos eixos do Programa Cidade Empreendedora, do Sebrae, que foi contratado pela Prefeitura e teve ações realizadas, como o Hackathon que promoveu a apresentação de aplicativos para serviços públicos, em 2021. O próximo passo é a apresentação do plano de ação, seguido pela construção do branding (elaboração da marca) e a produção de promoção dos destinos.

“Devemos apresentar o plano de ação já em 20 de maio. Turismo tem que ter atrativo, infraestrutura e serviço. O atrativo a natureza deu, a infraestrutura é feita pelo poder público e privado, e o serviço o Sebrae tem com as capacitações. Então, é um processo dinâmico porque à medida que os locais vão recebendo estrutura a gente vai inventariando”, afirmou o gerente regional do Sebrae, Joaquim Quinta Neto.

Uso acadêmico

A coordenadora do curso tecnólogo em Gestão de Turismo da UFNT, Stephanni Sudré, contou que o inventário é um passo importante para os acadêmicos. “Essa noite marca nossos próximos 10 anos. O inventário vai nortear o turismo do ponto de vista acadêmico e políticas públicas. É importante para colocarmos em prática a teoria. O documento vai entrar nas disciplinas e vai ajudar no novo planejamento da universidade”.

Apoio aos negócios

A apresentação foi assistida por empresários que já atuam no setor turístico e os que pretendem atuar. “Faço parte de um grupo que tem projetos para a área. Vim conhecer porque é um leque de oportunidades para atrair o cliente e também fornecimento de serviços”, contou André Cardoso Abadia, empresário da indústria carvoeira.

