Por Redação

Segundo a nota à população tocantinense, o ex-governador e criador do estado do Tocantins, José Wilson Siqueira Campos segue internado, tratando a infecção pulmonar detectada no sábado, 1º de julho, mas com sinais vitais perfeitos, batimento cardíaco bom, funções renais e hepáticas boas e saturação satisfatória.

Durante a manhã deste domingo, 02, os filhos Eduardo Siqueira Campos e Francisco Henrique, que é médico, estiveram com o pai. A mulher dele, Marilúcia Uchoa Siqueira Campos, também está acompanhando o ex-governador no hospital.

Eduardo faz um apelo à imprensa para que colaborem no sentido de combater notícias falsas sobre o estado de saúde do ex-governador. “A informação precisa, neste momento, é que ele está bem e lúcido. Qualquer informação que não seja essa, é inverídica, não condiz com a verdade”, disse Eduardo.

A família faz um apelo à imprensa para que ajude a combater fake News e que “toda informação terá transparência, como deve ser”, frisou o filho.

Nota à população tocantinense

O ex-governador e criador do estado do Tocantins, José Wilson Siqueira Campos segue internado, tratando a infecção pulmonar detectada neste sábado, 1º de julho, mas com sinais vitais perfeitos, batimento cardíaco bom, funções renais e hepáticas boas e saturação satisfatória.

Diante das informações falsas de que Siqueira Campos havia falecido na manhã deste domingo, 2, a família pede que noticias inverídicas não sejam compartilhadas, uma vez que há filhos e netos desse grande líder que moram fora do Tocantins e isso causa um transtorno e sofrimento sem medidas.

Durante a manhã, os filhos Eduardo Siqueira Campos e Francisco Henrique, que é médico, estiveram com o pai. A mulher dele, Marilúcia Uchoa Siqueira Campos, também está acompanhando o ex-governador no hospital.

Eduardo faz um apelo à imprensa para que colaborem no sentido de combater notícias falsas sobre o estado de saúde do ex-governador. “A informação precisa, neste momento, é que ele está bem e lúcido. Qualquer informação que não seja essa, é inverídica, não condiz com a verdade”, disse Eduardo.

A família faz um apelo à imprensa para que ajude a combater fake News e que “toda informação terá transparência, como deve ser”, frisou o filho.

Palmas, Tocantins, 2 de julho de 2023.