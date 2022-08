por Redação

Segundo o regulamento do Desafio, publicado no Diário Oficial desta segunda-feira, 1º/08, na construção das pipas não será permitido o uso de materiais que possam oferecer risco a integridade física das pessoas, tais como objetos cortantes (ou mesmo pó de vidro), resina, cabos metálicos ou materiais semelhantes.

As inscrições são gratuitas e serão feitas no local do evento, que será realizado no Centro Olímpico, das 07 às 11 horas. Qualquer pessoa a partir dos 05 de idade pode participar, sendo que os menores de 12 anos deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

“Todos que sentirem vontade, podem participar do Desafio de Pipas. O nosso objetivo é orientar os participantes, sendo eles criança, jovem ou adulto, sobre a importância do uso de material adequado para a criação das pipas, e ainda esclarecer sobre os locais apropriados para a prática da atividade, bem como os perigos decorrentes da utilização da linha cortante, o cerol”, explicou o secretário Municipal de Juventude e Esportes, Silvério Filho.

Competição

Os concorrentes deverão se apresentar aos jurados com comprovante de inscrição, com a pipa e a linha. As pipas deverão ser avaliadas pelos jurados no chão e no ar e cada participante tem tempo máximo de 10 minutos para sua pipa levantar voo.

Os participantes poderão concorrer em uma das categorias, que são Pipa mais Criativa, Pipa Maior e Pipa Menor. Serão premiados os primeiros 03 primeiros lugares de cada categoria, levando em consideração a originalidade, o equilíbrio no ar, a técnica de construção, a agilidade e a desenvoltura.

Mais informações sobre o Desafio de Pipas na Secretaria Municipal de Juventude e Esportes, pelo telefone (63) 3301-4314.