´Por Redação

Foi publicado nesta quinta-feira, 31 de agosto de 2023, o edital Nº 2.203/02, para as inscrições no projeto “Vivendo e Aprendendo com o Esporte”, do Instituto Gratidão Tocantins. As inscrições são gratuitas e tem início no dia 04 de setembro e serão encerradas no dia 15 de setembro, sendo realizadas em horário comercial (08h às 12h e 14h às 18h), na sede do Instituto Gratidão Tocantins, localizado na Av. Paraná, entr as ruas 5 e 6, Nº 1254, em Gurupi. Segundo edital, a faixa etária abrange crianças e adolescentes de 06 a 13 anos, atendendo a todos da rede de ensino municipal, estadual e convencional.

Serão atribuídas duas faixas de inscrições e as reservas de vagas serão efetivadas da seguinte forma: Prioritário, atendendo crianças e adolescentes matriculados na rede de ensino público, conveniada, terão resguardada o percentual de 75% (setenta e cinco por cento) do total de vagas; PCD (Pessoa com Deficiência), crianças e adolescentes na condição de PCD terão resguardado o percentual de 5% (cinco por cento) do total de vagas; e convencional, onde crianças e adolescentes não enquadradas na faixa prioritário e PCD terão resguardada o percentual de 20% (vinte por cento) do total de vagas.

Fruto da iniciativa do Deputado Estadual Gutierres Torquato, o projeto realizado pelo Instituto Gratidão Tocantins tem parceria com o Governo do Estado do Tocantins, por meio da Secretaria Estadual de Esportes e Juventude e da Secretaria Estadual de Educação, com a Prefeitura de Gurupi, por meio de Secretaria municipal de Educação e com a UNIRG – Universidade de Gurupi. O objetivo do programa “Vivendo e Aprendendo com o Esporte” é promover a inclusão social e a formação integral dos jovens através do esporte. Com a sua primeira etapa ofertando iniciação esportiva em futsal, o projeto será ofertado no Ginásio de Esportes Idanizete, em Gurupi.

Confira o edital clicando aqui.