Por Redação

A noite da última quinta-feira, 14, na Câmara de Veredeares de Gurupi foi de homenagem e reconhecimento. Com o auditório lotado, o Instituto Gratidão Tocantins (IGT) recebeu da casa de leis uma moção de aplausos que emocionou.

“O nosso objetivo é transformar vidas como forma de agradecimento, o Instituo Gratidão Tocantins tem como objetivo cuidar das pessoas”, destacou o idealizador do projeto e deputado Gutierres Torquato.

Para a coordenadora do Instituto, a Dra. Alline Moreira, o reconhecimento mostra que o projeto está no caminho certo: Ficamos feliz em ver que estamos no caminho do bem, cumprindo o nosso propósito que é ajudar pessoas. Essa moção de aplausos mostra isso, que estamos no caminho certo.

Com apenas cinco meses de existência o IGT já realizou o maior casamento comunitário do sul do Tocantins, tornando possível o sonho de 100 casais; criou o programa “Vivendo e Aprendendo com o Esporte”, que tem como intuito promover a inclusão social e a formação integral dos jovens por meio do esporte e já ajudou escolinhas de futebol em Dueré, Aliança do Tocantins e em Gurupi atende diariamente a crianças e adolescentes no Ginásio de Esportes Idanizete; ja fez a triagem em mais de 600 pessoas, para a cirurgia de catarata e pterígio, através do programa do “Enxerga Tocantins”; e tem vários projetos para realizar ainda em 2023 que irão beneficiar a população de Gurupi e todo sul e sudeste do Tocantins.