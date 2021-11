O INSS realiza, nos próximos dias, mutirões de Perícia Médica em três cidades das regiões Norte e Centro-Oeste a fim de facilitar a realização da perícia de revisão dos Benefício por Incapacidade (PRBI), determinada por lei e necessária para evitar que os segurados percam o benefício. As Agências da Previdência Social nas quais ocorrerá a ação, são: Gurupi (TO), APS Vilhena (RO), e APS Posse (GO). Durante uma audiência ocorrida no final do mês de outubro deste ano com o vereador André Caixeta, juntamente com o deputado federal Vicentinho Júnior, o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Alessandro Roosevelt, chegou a dizer que não sabia da situação em Gurupi. “Nossa prioridade é retomar as perícias, pois a cidade precisa com urgência”, relatou o presidente do INSS.

Os segurados estão sendo chamados via ligação telefônica da Central 135. É preciso ficar atento caso o cidadão resida em uma dessas localidades e possua benefício por incapacidade temporária mantido sem perícia por período superior a 6 meses, e que não possuam data de cessação estipulada ou indicação para fazer Reabilitação Profissional através do PRBI.

A ação é resultado da parceria entre o INSS e Perícia Médica Federal (Ministério do Trabalho e Previdência).

Datas

APS Gurupi (Gurupi/TO): 13 a 16 de dezembro de 2021

Os segurados são oriundos tanto de Gurupi, quanto das seguintes cidades próximas: Aliança do Tocantins, Alvorada, Araguacema, Araguacu, Cariri do Tocantins, Cristalândia, Crixás do Tocantins, Duere, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Jau do Tocatins, Lagoa da Confusão, Palmas, Palmeirópolis, Peixe, Sandolândia, São Salvador do Tocatins, Sucupira e Talismã.

Confira a lista com os nomes dos segurados de Gurupi que precisam agendar a perícia de revisão.

Confira a relação em PDF.

Fique ligado!

Na data agendada para a realização da perícia, deverão ser apresentados os documentos pessoais, além de toda a documentação médica que o segurado disponha, tais como laudos com CID, atestados, receitas e exames recentes.

Se não receber a ligação do INSS, mas estiver na lista de segurados que precisam fazer a revisão, basta agendar perícia médica pelo telefone 135, por meio do qual vai ser possível também confirmar a necessidade de realização do agendamento. A Central 135 funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

No mês de julho, cerca de 173 mil beneficiários foram convocados através de cartas para o endereço que consta no cadastro do segurado. Já em setembro, o INSS convocou, pelo Diário Oficial da União, 95 mil segurados remanescentes que ainda não haviam agendado a perícia. E atualmente cerca de 85 mil pessoas ainda não agendaram a perícia.

Vale destacar que os segurados que ainda não agendaram poderão ter seu benefício suspenso.