por Redação

Pela segunda vez este ano, os participantes do programa CNA Jovem, no Tocantins, se reuniram para palestras, debates, discussões e experiências.

O 2º Encontro de Jovens Líderes do Agro, no último fim de semana, teve como tema a “Inovação”. O desafio do grupo foi propor ideias para fortalecer a comunicação entre o sistema FAET/Senar e os produtores rurais do estado.

“Esse encontro serviu para reafirmar o meu propósito junto ao programa, aprender com o setor e considerar as diferentes realidades”, destacou a agrônoma, Laiza Gonçalves, que veio de Mato Grosso recentemente. O programa CNA Jovem ocorre em todo o Brasil e os melhores trabalhos participam de uma etapa nacional. Laiza disse que seu objetivo é fazer parte deste seleto grupo.

Assim como ela, outros nove jovens participam da etapa estadual. Desde novembro do ano passado, eles recebem mentorias, capacitações e participam de dinâmicas com o intuito de desenvolver a liderança e o autoconhecimento. O evento ocorreu na sede do Sistema FAET/Senar, em Palmas.

DESAFIO E RESULTADOS

Desta vez, a turma do CNA Jovem no Tocantins teve a oportunidade de apresentar a proposta inicial para o desafio a produtores rurais e especialistas em comunicação. Os produtores, Igor Avelino, Walter Van Halst e o diretor de Educação Profissional Rural do Senar, Luiz Cláudio Faria explicaram as dificuldades que encontram para se atualizar dos assuntos do sistema e avaliaram as sugestões dos participantes para esta demanda.

Também no encontro, os jovens conversaram com os jornalistas Rogério Silva e Francine Haddad, gerente de comunicação do Sistema FAET/Senar e proprietária da agência de publicidade Meta Comunicação, respectivamente. Nesta etapa eles puderam ouvir dos especialistas no assunto, avaliações e sugestões para incrementar o projeto do grupo.

Segundo Aiany Barros, gestora do CNA Jovem Tocantins, “essa etapa propiciou um momento de troca entre os jovens e os convidados, visando pensar em um setor mais conectado”, destacou. O próximo encontro acontecerá em setembro. A condução da etapa ficou a cargo dos instrutores: Lucélia Neves, graduada em Comunicação Social e tutora do Senar e-Tec, e Bruno Costa Falcão, formado em Gestão Ambiental e técnico em Agronegócio.

Na programação também constou a palestra “Inovação e Inspiração”, ministrada por Danilo Barbacena, técnico de Agroindústria, agrônomo e pós-graduado em Licenciamento Ambiental. E também a palestra “Formas de Comunicação”, com a treinadora de equipes e instrutora do Senar, Renata Alvarenga.

“A participação dos consultores, produtores e especialistas na comunicação fez total diferença para o encontro”, disse Elson Neves, técnico em Agropecuária e acadêmico de Engenharia Agronômica. “O grupo se conheceu melhor, foi uma experiência incrível”, destacou Layana Morais, acadêmica de Engenharia Agronômica. “A transformação acontece tanto na parte de comunicação, iniciativa de liderança e resolução de problemas. Espero chegar na trilha nacional”, disse Fábio Ribeiro, engenheiro agrônomo.

*SOBRE O PROGRAMA*

O Programa CNA Jovem tem como foco identificar e incentivar uma nova geração de líderes no agronegócio. A iniciativa tem duração de um ano e capacita jovens de 22 a 30 anos, promovendo a inovação e protagonismo entre os interessados do setor.