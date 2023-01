Share on Twitter

Por Wesley Silas

O Portal Atitude acompanha a obra do Hospital Geral de Gurupi (HGG) desde o lançamento da pedra fundamental pelo ex-governador Siqueira Campos. O prédio fica em frente ao Campus I da UnirG e já foi alvo de promessas e criticas no período eleitoral. No entanto, depois de 09 anos ainda não foi licitada a segunda fase devido, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), “as obras foram suspensas, para readequações dos projetos, trabalho que se encontra em finalização e em seguida será publicado o processo licitatório para a conclusão da unidade hospitalar”, disse.

A SES-TO pontuou que a conclusão do HGG é uma das prioridades da atual gestão e enquanto isso não ocorre, “a população da região Sul do Estado segue assistida pelos hospitais regionais de Gurupi, Alvorada e Araguaçu, além das demais unidades hospitalares que compõem a rede assistencial de gestão estadual”.

Sobre a Obra

Nesta primeira etapa da obra, são aproximadamente 12 mil m² de área construída, distribuídos em pronto socorro, ambulatório e bloco administrativo, com 38 leitos de pronto socorro para adultos e seis infantis para atendimentos de baixa complexidade, 10 leitos destinados a pacientes que necessitem de cuidados de urgência e emergência. Além disso, contará com seis consultórios, sendo um específico para o atendimento psiquiátrico e ainda duas salas para a realização de procedimentos especiais invasivos, três centros cirúrgicos ambulatoriais, salas de sutura, curativo, gesso, imunização, inalação, 12 leitos de observação, usina de oxigênio, abrigo de resíduos sólidos, e auditório para aproximadamente 200 pessoas, prédio com grupo gerador e captação de energia solar para aquecimento de água.

Quando estiver pronto, após a licitação e conclusão da segunda fase, o hospital contará com 200 leitos de internação, 30 leitos de UTI adulto, 10 leitos de UTI pediátrica, sete salas cirúrgicas e demais dependências necessárias para o funcionamento da unidade hospitalar. O investimento da primeira fase à construção do Hospital Geral de Gurupi (HGG) é de R$ 27 milhões e das duas fazes o valor chega a R$ 40 milhões.