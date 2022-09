por Redação

A ideia de criar um grupo para dar assistência aos indígenas foi do coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Infância, Juventude e Educação (Caopije), promotor de Justiça Sidney Fiori. Uma das preocupações centrais era discutir a situação educacional das crianças e adolescentes venezuelanas.

Além do MPTO, integram o comitê interinstitucional de articulação para discutir o assunto o Ministério Público Federal (MPF), a Defensoria Pública da União (DPU), as secretarias da Educação do Estado e do Município de Palmas, a Fundação Nacional do Índio (Funai) e o Conselho Indigenista Missionário (CIMI).

Além de promover ações no campo educacional, o comitê ainda tem a missão de articular políticas públicas de moradia, trabalho, renda, saúde e assistência social.

Os atendimentos aos estrangeiros foram feitos pela assistente social do Caopije, Laidylaura Pereira de Araújo. Durante um dos encontros, uma das famílias manifestou desejo de voltar à Venezuela, o que fez com que outras também indicassem a intenção de retornar. Os custos da viagem foram arcados pela prefeitura.

Cerca de 40 indígenas da etnia Warao, venezuelanos, ainda permanecem em Palmas e continuarão recebendo assistência do Município e do Estado.

“Foi um desfecho bem-sucedido, afinal, eles retornaram para seus locais de origem. Agora, vamos continuar monitorando a situação dos que ficaram e verificar que tipo de assistência ainda necessitam”, afirmou o promotor Sidney Fiori.

A situação dos migrantes é acompanhada pelo MPTO, por meio de um procedimento instaurado pelo Caopije em agosto de 2021.