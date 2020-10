Igreja Católica realiza ordenamento presbiteral do Diácono Adeilton Ferreira

Na noite de ontem(16), o Bispo Diocesano de Porto Nacional – TO, Dom Romualdo Matias ordenou o Diácono Adeilton Ferreira dos Santos, na Paróquia Santo Antônio, em Gurupi.

Via Pascom Paróquia Sto Antônio

Na homilia, Dom Matias enfatizou o papel do ministro ordenado: “Você está recebendo esse ministério para servir e não para ser servido, precisa ser dinâmico e ativo no Corpo Místico de Cristo, que é a Igreja”. E Finalizou: Estamos na Paróquia Santo Antônio em Gurupi, essa grande metrópole para em nome da Igreja lhe conferir o segundo grau da Ordem, que Deus seja sempre o seu guia”. O rito da ordenação teve início com os testemunhos dos Padres Gilson (Diocese de Campo Limpo – SP), onde o Diácono Adeilton fez pastoral, que destacou a comunhão e fraternidade do mesmo. O Pe. Eldinei Carneiro (Pároco da Paróquia Santo Antônio de Gurupi – TO), frisou o perfil do candidato: “O Diácono Adeilton Ferreira tem as idoneidades que a Igreja exige: física, moral, psíquica e espiritual, ele ainda tem um selo profundo pelo sagrado”. As fiéis Maria das Mercês (Paróquia Santo Antônio) e Enilde Ferreira (Chapada – TO), confirmaram o crescimento pastoral do Diácono Adeilton.

Os momentos mais fortes foram: o propósito do eleito, oração consecratória, imposição das mãos e acolhida do presbitério. Na sua fala, Pe. Adeilton Ferreira frisou a gratidão a Deus: “Primeiramente agradeço a Deus, que me acompanhou em todos os momentos da minha vida, minha família e todos os padres e paróquias que fizeram parte do meu processo vocacional, especialmente o povo de Gurupi e Chapada, obrigado Mons. Geraldo Torres”. E concluiu: “Agradeço a Dom Romualdo pela confiança, queremos andar por onde o senhor indicar”. Estiveram presentes aproximadamente 25 sacerdotes, dentre eles: O Vigário Geral, Pe. Valdemir Alves, O Reitor do Seminário São José, Pe. Douglas Aires. No final da missa, os Padres Eldinei e Vilmário, ofertaram um prato comemorativo dos 60 anos paróquia e um banner da ordenação. As fiéis Domingas (Chapada), Rosana, Rita de Cássia, Chiquinha e Maria do Carmo (Gurupi) também prestaram homenagens e presentearam o Neo-Sacertode. A missa foi transmitida ao vivo no Facebook, Instagram e o YouTube da Paróquia Santo Antônio de Gurupi e pela Rádio 95,90 – Mais FM. O Pe. Adeilton Ferreira dos Santos exercerá o Ministério em Chapada da Natividade – TO, ele é natural de Gurupi, foi ordenado diácono no Seminário São José de Porto Nacional – TO, o seu perfil lema é: “Doar a vida pelos irmãos”. Sua primeira missa será no domingo, às 19:30, na Matriz de Santo Antônio.