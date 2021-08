por Redação

O Município de Cristalândia, na região centro-oeste do Tocantins, anunciou nesta segunda-feira, 30, que irá promover a aplicação da dose de reforço contra a Covid-19 em pessoas maiores de 70 anos, que receberam a segunda dose em fevereiro, e doentes crônicos com alto grau de imunossupressão, após 28 dias da segunda dose. A vacinação ocorrerá no Centro de Especialidades – Cesp, a partir desta terça-feira, 31.

A estimativa da Secretaria de Saúde é vacinar em torno de 200 pessoas, especialmente os idosos que vivem na Instituição de Longa Permanência Raimundo Rodrigues.

Serão aplicadas doses do imunizante da Pfizer. De acordo com a Secretaria de Saúde, o reforço obedece as normas do Ministério da Saúde.

Ampliação do atendimento

Ainda na cidade estão sendo aplicadas as doses para os maiores de 18 anos, e para otimizar os atendimentos, o Município determinou a ampliação do horário de execução do serviço até às 20h30, nestas terça-feira, 31 e quinta-feira, 02, mobilizando a equipe de Saúde para atender o maior número de jovens.

Atualmente, Cristalândia conta com 6435 doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas, sendo 4068 referentes à primeira dose, 2114 da segunda dose, e 253 em dose única.