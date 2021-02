Share on Twitter

Share on Facebook

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu 1.220 doses da Coronavac na noite dessa quinta-feira (11). A secretaria informou que já nesta sexta-feira deve começar a imunizar os idosos com mais de 80 anos.

Por Redação

Segundo o secretário de Saúde de Gurupi, Zander Luis Guimarães, serão três pontos de vacinação na cidade, no sistema drive tru. “Os idosos com 80 anos ou mais serão vacinados a partir dessa sexta-feira à tarde e também na manhã de sábado. Mesmo os que chegarem a pé receberão a dose do imunizante”, frisou o secretário.

É importante ressaltar que os idosos precisam levar um documento de identificação com foto e o cartão do SUS.

Pontos de Vacinação

As vacinas serão aplicadas nesta sexta-feira (12), das 14 às 18 horas, e também no sábado das 08 às 14 horas, nos seguintes pontos:

UBS St. Sol Nascente – em frente à Praça da Bíblia

Feira Coberta da Rua 13 – saída pra Peixe

Praça Francisco Henrique de Santana – Praça do Centro de Convenções Mauro Cunha – Av. Piauí (Tenda da Feira da Agricultura Familiar)

Vacinômetro

Com essas 1.220 doses da Coronavac, Gurupi recebeu um total de 3.162 doses da vacina contra a Covid-19. Foram 962 doses da Coronavac, recebidas em 20/01, e mais 980 da AstraZeneca, que chegaram no dia 28/01.

Até esta quinta-feira (11), a cidade imunizou 1.698 pessoas entre idosos abrigados na Casa do Idoso e servidores da saúde, que estão trabalhando diretamente no combate à pandemia.