Aos 101 anos, dona Juliana Lisboa dos Santos, moradora da cidade de São Valério-TO, ganhou mais um motivo para comemorar. Após passar 10 dias internada no hospital regional de Gurupi-TO, a idosa conseguiu vencer a Covid-19 e recebeu alta nesta segunda-feira (08). A volta para casa, foi bastante festejada pela equipe médica, familiares e amigos da vovó centenária.

Por Jannilaon Costa

A Paciente foi atendida no dia 23 de fevereiro no Centro da Covid do município, e por apresentar fraqueza e falta de ar, ficou em isolamento no Pronto Atendimento, fez o teste swab atestando positivo para Covid-19, no dia 26 de fevereiro foi encaminhada pelo sistema de regulação para o hospital regional de Gurupi-TO, onde ficou internada por 10 dias.

Dona Juliana sempre foi uma mulher forte, como diz a neta Maurina. Quando ficou viúva, cuidou da criação dos seis filhos e viu a chegada dos netos, bisnetos e tataranetos. Uma força que foi essencial na recuperação.

Dona Juliana, segundo a neta, é uma pessoa bastante querida. Durante a luta contra o vírus, não faltou energia positiva para a recuperação da idosa. “As orações foram muitas. Ela é uma pessoa muito querida, muitos amigos, todos orando”. Destacou..

Neste momento tão difícil que estamos passando, onde o número de casos e mortes tem aumentado em todo país, essa senhora traz uma mensagem de fé, esperança e muitos motivos para acreditarmos que dias melhores virão.

“O sorriso no rosto mostra a vontade de viver, “Poder voltar pra casa abraçar meus filhos e poder vê-los de novo era a minha maior vontade”. Destacou a idosa.

