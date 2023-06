Gewusst wie Reagieren sobald neugierige Verwandte wissen die Gründe warum Sie immer noch Single, Revealed

Die Reisen is eine wunderbare Jahreszeit für viele Erklärungen – kalte Temperaturen Aufgaben, luxuriös Abendessen, Geschenkvorschläge angeboten und erhalten und des Personen am besten für Sie. Sie können sogar ziemlich hart, aber wenn diese Familienmitglieder wollen Sie in Bezug auf am Ende sein sehen jemand, dass du in diesem Periode in deinem Leben haben jetzt wo du (oder beides), das Ganze werden extrem unangenehm.

Zum Glück für Sie, Es gibt Möglichkeiten, zu verwalten die spezifische Situation das kann dich verlassen fühlen weniger wie du aufgewickelt bist und mehr wie du du weiterhin einsam? “” fühlt sich schrecklich und berechnet um dich in, du kannst das kraftvolle rechts zurück um im Frage Fragesteller.

Als Lesli Doares, Paare Experte und Komponist von, wirft it, “Sie werden finden neugierige Leuten in allen Bereichen in unseren Alltag. Aber einfach weil sie müssen etwas […], es tut im Allgemeinen nicht bedeutet wir müssen die details diese sind im Allgemeinen in. Es ist wirklich essentielle dass für den Fall jemand Kontaktseite fr online casual datingagt, sie erhalten eine Antwort. jedoch das Antwort muss nicht die Frage beantworten befragt. “

Die Mehrheit der Menschen Niemals wirklich überlegen, gewohnt sind mit gutgläubigen Fragen / Antwort Eigenschaften. Jedoch, wenn Sie haben Ursache zu denken dass Person tatsächlich fragt nur dich dabei Spiel.

Izolda Trakhtenberg, IST, LLC, Kommunikation Arbeitsbereich Chef und Komponistin von des E-Books, empfiehlt diese Fragestellung Strategie sein hilfreich zu helfen unter diesen Bedingungen.

“Der effektivste Weg ist immer zu drehen die Antwort in eine Frage. Und vergessen Sie nicht erkundigen Sie sich nach Fragen die erfordern nachdenklich Antworten. Anders ausgedrückt, Niemals Fragen stellen das kann sein mit mehreren grundlegend. Stattdessen fragen Sie “wie” oder “was” betrifft. Diese {Requi Ich brauche etwas Gedanken und vielleicht sogar eine Geschichte. Eigenes General beginnt über das Antwort. Weiter steuern Sie die Dialog auf verschiedene Themen, ohne zu antworten zu Ausgabe. “

Attempt so etwas wie this on dimensions:

“Ugh, ich wünschte! ich bin nicht sicher {was ich|die Dinge ich|alles ich|das Ding Ich mache Ausführen Falsch. Wie Hast du Zwei Erfüllen einander, auf jeden Fall? “

offensichtlich, es gibt wirklich kein müssen machen dies {ein streng|konfliktorientiertes lebendiges zu machen {Es auch|Zusätzlich es|Was mehr ist es|Außerdem es|Zusätzlich es|Zusätzlich|Zusätzlich|Zusätzlich|Es|Es funktioniert als ein Weg zu einem unterhaltsamen und unterhaltsamen und leichten Gespräch, wenn Sie sich jederzeit entscheiden sollten das Ereignis, dass Sie Geeignete Frage fragen.

“nicht wollen {darüber sprechen|darüber sprechen|mit Ihnen teilen|teilen|fair teilen|allgemein teilen ein Anliegen, indem er mit einer Nichtantwort ablenkt oder das Gespräch.

Tina B. Tessina, Ph.D., LMFT, Psychotherapeutin und Autorin, schlägt vor, dass eine Methode das kann gut funktionieren ist nicht antwortet.

“einfach schauen die Person innen das Aufmerksamkeit schauen und bleiben ruhig, “empfiehlt Tessina vor.” es gibt keine {müssen|müssen|müssen|müssen|müssen|müssen|say so etwas. Die Stille wird sprechen Beträge. Erlaube Stille in der Luft eine Minute, folgen erhebe ganz verschiedenes Thema, wie: „Ist nicht es schöne Tag? ‘ Oder: an den Fall, dass du dich wirklich beleidigt fühlst, nur gehst weg und sprechen eine andere Person. Wenn du sein solltest deshalb verzweifelt {du kannst nicht|du kannst nicht|du kannst einfach Es ist nicht möglich, die Kontrolle über Ihre Retorte zu übernehmen, danach den nächsten Status zu sagen. Entschuldigen Sie mich persönlich. und schnell besuche den Toilette, was ist sicherer Heiligtum wo du kannst erstelle dich selbst. “

“Oh, seine schwierige Frage-Uhr bereits! Ich würde gerne antworten, bedauerlicherweise, sehr dringend. “

Doares bevorzugt viel mehr einer diplomatischen Antwort, schrecklich.

“Weil dies tatsächlich ein Familienmitglied, und nicht ein zufälliger Fremder im Lebensmittelgeschäft oder a Mitarbeiter im Büro, du wirst sein sich wohl fühlen mit dem Verraten Private Informationen und Details, Sie “sagt Walton.

“Jede Antwort die du gibst sein aufrichtig. Vielleicht bist du Online-Dating und einfach nicht entdeckt irgendjemand wert Hingabe, oder vielleicht Online-Dating ist nicht wichtig sofort wie du dazu neigst konzentriert auf andere Dinge, wie Job oder reisen. “

Walton zusätzlich bemerkt, dass etwas Prise von Witz kann gehen ziemlich weit in einer Situation entlang dieser Linien. Einwerfen ein Witz oder zwei (selbstironisch oder anderswo) kann sich drehen quälendes Dialog in ein ausgezeichnetes zu verwandeln mind wann immer du kannst kann Menschen dazu zu bringen kichern über was Sie sind behaupten.

Falls das ist Familienmitglieder dickhäutig ausreichend, du könntest testen dazu zu bringen, das zum Lachen zu bringen über jemand anderes innerhalb ansehen, mit etwas ähnlichem wie this, möglicherweise:

“Nun, du weißt ich war ledig für eine Weile heute … fast solange Onkel Willy {war|ist|geworden ist|war|zufällig|möglicherweise|kahl war! “

Oder das Witz über aktuelle Ereignisse oder vielleicht die Weltkugel als Ganzes:

“Ja, ich würde besser beeil dich und finde jemanden kurz vor den Ozeanen aufstehen und einnehmen meine Zukunft Freundin! “

4. Change die Conversation Private

Die Wahrheit ist, dass in eine Lücke dies ist Frage für dich ist nicht notwendigerweise die Landmine dass sie sie sind Auslösen.

Wie Jor-El Caraballo, eine Beziehung Berater und Mitschöpfer von Viva Gesundheit, betont, “Manchmal ein Familienmitglied ‘s Zwecke dies Anliegen könnte sein unsicher, einmal überflutet Verwenden dieses Anliegen, es würde möglicherweise was könnte helfen besser die Beziehung vollständig. “

Wenn dies der Fall ist, Sie könnten überlegen behaupten so etwas wie:

“warum nicht wir nicht diskutieren es sofort vor jedem anderen. Wir werden ankommen {finden|entdecken|bekommen a halte dich danach so wir kann darüber sprechen unabhängig. “

Das verschiebt den Ton in großen Weg: Du bist bestätigst {dass|der|der|dieser|Fragesteller hat das Recht brauchen verstehen, aber bist unruhig Antworten geben in heutiger Szenario.

was auch immer Sie entscheiden und tun, tun Sie Ihr Bestes nicht werden unangenehm und meinen â € “das ist nur kontraproduktiv.

“stellen Sie sicher, dass Sie sich daran erinnern, dass Sie nicht vergessen, dass Sie niemals angreifen alle oder eigenen Motive “, sagt Raffi Bilek, LCSW-C, Therapeut und Regisseur assoziierten Baltimore Therapie. “besonders wenn es ist ein Freund von Familienmitglied, sie häufig denken sie sind versuchen sein hilfreich das kann vielleicht nicht nimm einfach … nimm wirklich auf Implikation dass sie sind nicht. Und nicht fühlen Sie sollten klären sich selbst nicht mehr als du bequem sein. {Sie haben die|Es gibt Sie haben das Recht, direkt zu Ihren eigenen persönlichen und persönlichen Grenzen zu gelangen. “

