Por Redação

Para participar da seleção, os interessados devem conferir o edital completo e o endereço para a realização da inscrição (de acordo com o município de escolha) que estão disponíveis no site do IBGE, na área “Trabalhe Conosco”. O candidato deve comparecer a um dos postos de inscrição do Instituto relacionados no Anexo I do edital e entregar o formulário de inscrição, disponível no Anexo III, preenchido e assinado. Não há cobrança de taxa e a seleção ocorrerá por meio de Análise de Títulos, compreendendo a Titulação Acadêmica dos candidatos.

O recenseador tem como principal função entrevistar os moradores durante a coleta do Censo. Como a remuneração é por produção, ela pode variar de acordo com o tempo dedicado ao trabalho e o grau de dificuldade na abordagem aos domicílios. A previsão de duração de contrato do recenseador é de até três meses.

De acordo com o edital, é recomendado que o recenseador tenha uma jornada de trabalho mínima de 25 horas semanais, além da participação integral e obrigatória no treinamento. Será obrigatório também o comparecimento do recenseador ao Posto de Coleta nos dias e nos horários estipulados pelos agentes censitários.

Remuneração

Para função de ACS, a remuneração será de R$ 1.700,00. O contratado fará jus ao auxílio alimentação, ao auxílio transporte e ao auxílio pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais. A jornada de trabalho obrigatória é de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. A previsão de duração do contrato é de até cinco meses.

As contratações serão efetuadas nos termos da Lei 8.745, que permite a admissão de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 9 de setembro.