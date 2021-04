Share on Twitter

O Coronel aposentado da PM de São Paulo, Luiz Carlos Fernandes, será o novo Superintendente do Ibama no Estado do Tocantins.

Por Giovanni Salera

Ele foi nomeado sexta-feira, dia 09/04, pelo Ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, que também é de São Paulo e tem indicado militares para cargos estratégicos nos órgãos ambientais federais.

O Coronel Luiz Carlos possui formação em Direito Constitucional e Mestrado em Ciências Policiais de Segurança Pública e Ordem Pública e tem vasta experiência na PM paulista.

Ele atuou tanto no policiamento da capital como da região metropolitana.

Nos anos 1990, chefiou a área operacional e de planejamento do 3º Batalhão de Policiamento Florestal e de Mananciais, que cuida da região do litoral paulista e Vale do Ribeira.

Entre os diversos cargos ocupados, ele foi subcomandante do CAES (Centro de Altos Estudos de Segurança), contribuindo com a formação e aprimoramento de policiais de corporações de várias regiões.

Inclusive, esteve no Simpósio da III Jornada de Polícia Comparada São Paulo/Tocantins, que foi um evento de intercâmbio e troca de experiências entre as PMs paulista e tocantinense, realizado em fevereiro de 2010.

Desde então, Coronel Luiz Carlos acompanha os trabalhos das forças de segurança e proteção ambiental do Tocantins.

Agora ele será o 18º profissional e primeiro militar a chefiar a Superintendência do Ibama no Tocantins.

A posse deve acontecer na próxima semana.