Por Redação

O anúncio veio durante o evento ZMatch City, que acontecerá até o dia 29 de agosto. No evento, além dos outros investidores, estava presente também o presidente da Huawei Digital Power no Brasil, Mason Qing. A viabilização da primeira usina de energia solar no Parque do Jalapão visa abastecer cerca de 1.600 famílias no entorno do município de São Félix, no Tocantins.

A nova usina de energia solar da Huawei no Brasil visa abastecer gratuitamente boa parte da população de São Félix do Jalapão até o final de 2022. O presidente da Huawei acredita que, em três ou quatro anos, todo o município esteja usufruindo dessa energia com muito sucesso. A construção da usina de energia solar ocupará cerca de quatro hectares da cidade. A estimativa é que o projeto gere em torno de 40 empregos diretos e uma grande parcela de vagas indiretas. A mão de obra do Tocantins será muito bem utilizada e valorizada.

“A gente conseguiu viabilizar uma usina solar aqui em 40 dias. Esse é o nosso poder juntos. Já investimos 20% da receita do evento para tornar essa iniciativa viável, e vamos continuar investindo”. – Sylvio de Barros, CEO da ZMatch

A iniciativa possui parcerias muito potentes, como Huawei, 77Sol, Pacto Energia e a EasySolar, que tem como intuito principal criar meios que sejam mais sustentáveis, tendo em vista que São Félix do Jalapão é uma cidade linda, com grande potencial turístico.

A ideia é levar não somente sustentabilidade, mas também qualidade de vida e economia. O estado do Tocantins pode se considerar extremamente agraciado com essa grande parceria em prol de um município que é cartão-postal turístico de muito orgulho.

Alto investimento na usina de energia solar promete mudar a qualidade de vida dos moradores da região

“A Huawei está investindo muito em usinas fotovoltaicas. No futuro, vamos prever mais tecnologia em projetos como esse, com grande foco em energia solar. O Brasil tem um potencial imenso nessa área”, disse Qing Changchun, country manager da Huawei no Brasil.