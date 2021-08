Desde o dia 24 de agosto estão sendo montados os novos ventiladores pulmonares recebidos da SES/TO, e simultaneamente nossos profissionais estão recebendo o treinamento do uso e manuseio dos equipamentos, visando a padronização, qualidade no atendimento à população e eficácia nos serviços prestados.

O Hospital Regional de Gurupi atende a região de saúde da Ilha do Bananal que é composta pelos municípios de Aliança do Tocantins, Alvorada, Araguaçu, Cariri do Tocantins, Crixás do Tocantins, Dueré, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi, Jaú do Tocantins, Palmeirópolis, Peixe, Sandolândia, Santa Rita do Tocantins, São Salvador do Tocantins, São Valério da Natividade, Sucupira e Talismã.

Gurupi

Somente em Gurupi, existem 272 pessoas ativas com o vírus da Covid-19 com risco de transmissão e na quinta-feira, 26 foram contabilizados 40.098 casos descartados; 94 suspeitos; 14.903 casos confirmados, destes 10.655 estão recuperados, casos ativos com risco de transmissão somam 272 e 268 pessoas faleceram.

O Boletim Integra Saúde, aponta ainda que 39% (14 dos 36) leitos de UTI Covid-19 do Hospital Regional de Gurupi encontram-se ocupados e 25% (dos 05 dos 20) leitos do Hospital Geral de Gurupi estão ocupados.

O hospital Regional de Gurupi atende a região de saúde da Ilha do Bananal composta por 18 municípios, destes 11 já ultrapassaram a média de 50% e vacinação com a primeira dose e o município de Formoso do Araguaia, considerado o segundo mais populoso com 18.399 pessoas ocupa a última posição na eficiência da vacinação com 45.44% da população vacinada e 65.06% das doses recebidas aplicadas, enquanto Sandolândia se destaca com 64.42% da população vacinada com a primeira dose.