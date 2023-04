Por Redação

Com o intuito de ampliar a rede de doação de órgãos no Tocantins, a Central de Transplantes do Tocantins (CETTO) promoveu no Hospital Regional de Gurupi (HRG), nos dias 03 e 04, uma capacitação para implantação da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) na unidade hospitalar.

A capacitação, que contará com outros encontros, foi destinada às equipes multiprofissionais, do HRG, que atua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), pronto socorro, sala vermelha, sala amarelas e profissionais, que integrarão a Comissão, na unidade hospitalar. O objetivo do treinamento foi informar sobre os procedimentos e trabalhos inerentes às CIHDOTTs frente ao processo de doação e captação de órgãos e tecidos.

O treinamento foi ministrado pela enfermeira, Tamires Guido e pelo médico, Laurhant Willian.

“Essa iniciativa evidencia os processos intra-hospitalares que envolvem desde a identificação do potencial doador, a abordagem da família e a captação propriamente dita”, disse o profissional médico.

O diretor geral do HRG, Fernando Mota, afirmou que “a constituição de uma CIHDOTT se faz necessária, tanto para favorecer processo e protocolos da doação de órgãos, quanto para sensibilizar a família, reduzindo possíveis obstáculos para a efetivação de transplantes”, afirmou, acrescentando “ainda não temos data prevista para a instalação, pois será preciso primeiramente capacitar a equipe para definir a data de início de trabalho”.

A enfermeira da Central de Transplantes do Tocantins (CETTO), Marília Batista, explicou que “estaremos ampliando a rede de doação de órgãos e tecidos para transplante no Estado e, consequentemente, oportunizando às famílias doadoras o atendimento sobre doar”.

CIHDOTTs

A criação das Comissões Intra-Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante é obrigatória em hospitais públicos, privados e filantrópicos que se enquadrem nos perfis, obedecendo aos critérios, conforme a Portaria de Consolidação, do Ministério da Saúde (MS), nº 4.

A SES-TO já possui CIHDOTTs no Hospital Regional de Araguaína (HRA) e Hospital Geral de Palmas (HGP). Após o treinamento em Gurupi, estão previstas capacitações no Hospital Regional de Augustinópolis (HRAUG) e Hospital Regional de Porto Nacional (HRPN).

Dados do Tocantins

No Tocantins, a captação de órgãos teve início em 2018, e, até o momento, já foram feitas 38 captações e destas, 14 foram em 2022. Em 2023, foram feitas apenas duas captações de múltiplos órgãos.

Além de órgãos, no Estado também é realizada a captação de tecidos oculares. No Estado é realizado o transplante de córneas; de acordo com dados da CETTO, de 2018 a 2022 foram feitos 196 transplantes. Em 2023, já foram 18 transplantes de córnea.