Por Redação

O Hospital Regional de Gurupi (HRG), em parceria com a UnirG realizou, nos dias 19 e 20 de abril, no Pronto Socorro Infantil da unidade hospitalar, orientações acerca do acolhimento com classificação de risco em pediatria. A ação foi coordenada pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP) e teve como público alvo, pais e responsáveis por crianças que procuraram atendimento no local, que acolhe 1.374, em março 2023, 17,03% a mais que 2022, quando foram acolhidas 1.174.

O objetivo foi informar aos usuários sobre a reorganização do processo de trabalho da unidade, de forma a atender os diferentes graus de especificidade, visando a resolutividade na assistência realizada aos agravos agudos de forma que, o serviço prestado seja de acordo com diferentes graus de necessidade.

Segundo o diretor geral do HRG, Fernando Mota, “essa orientação foi uma necessidade, devido a crescente demanda na procura dos serviços de urgência e emergência, havendo um aumento no fluxo de ‘circulação desordenada’ dos usuários nas portas do pronto-socorro infantil”, informou, acrescentando que “a organização vai aumentar a qualidade do cuidado à população nos serviços de emergência. Para isso também orientamos sobre quando buscar ajuda em nossa unidade”.

A supervisora do NEP, Nicoly Aguiar, afirmou que “a quantidade de crianças com problemas de saúde que poderiam ser atendidas na atenção básica é preocupante. A orientação aos usuários é importante de forma a reforçar que o acompanhamento das crianças deve ser realizada nas Unidades Básicas de Saúde, que é uma ferramenta importante para a manutenção da saúde, com cuidados”.