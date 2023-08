O Hospital Regional de Gurupi ofereceu um café da manhã para os psicólogos que atuam unidade com o intuito promover trocas de experiências entre a equipe e fortalecer o trabalho que vem sendo desenvolvido por estes profissionais.

Na ocasião os psicólogos tiveram a oportunidade de apresentar trabalhos com relatos de experiência de cada setor fomentando a produção científica para a categoria.

Para homenagear os profissionais, foi montado um memorial com fotos dos coordenadores do setor de psicologia que atuam ou já atuaram no HRG.

A Coordenadora de Psicologia do HRG, Tallita Guarina, considerou que trabalho do psicólogo dentro das unidades hospitalares e de fundamental importância.

“O psicólogo contribui com a mediação da comunicação, visando o acolhimento e a compreensão das informações. A subjetividade do paciente, dos seus familiares, as suas formas de compreender e de dar significado às experiências vividas ao longo do processo de adoecimento e internação são importantes subsídios para a atuação do psicólogo”, avaliou.

O Diretor Geral do HRG, Fernando Mota, destacou a importância do trabalho do profissional da psicologia em um mundo em constante transformação.