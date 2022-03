Por Redação

O Hospital Regional de Araguaína (HRA) realizou neste sábado, 19, a primeira captação de múltiplos de órgãos. A ação foi feita graças à autorização de familiares de um paciente de 25 anos, com diagnóstico de Hemorragia Subaracnóidea. O procedimento foi realizado após a confirmação da morte encefálica do paciente. Foram captados coração, fígado e rins.

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), que pousou por volta das 13 horas no aeroporto no aeroporto de Araguaína, trouxe três profissionais que participaram da captação.

Segundo a enfermeira e coordenadora da Central Estadual de Transplante do Tocantins (CETTO), Marília Batista Ribeiro, “a ação é um gesto de empatia e amor ao próximo, respeito à vida, que é capaz de mudar a história daqueles que dependem do transplante”.

O coordenador da Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) do HRA, Dr. Claudivan de Abreu, ressalta a “importância da parceria entre SES-TO, CETTO, Diretoria Geral, Técnica e Administrativa do HRA, pelo apoio incondicional a este serviço, destacando que para cada um doador, oito vidas podem ser salvas”.

A enfermeira da CIHDOTT, do Hospital Regional de Araguaína (HRA), Luna Maciel Baum, diz que “o trabalho da equipe CIHDOTT é viabilizar todo o trâmite do protocolo de morte encefálica e, se confirmada, oferta as familiares a possibilidade de optarem por doação de órgãos, dando suporte em todo processo de captação. Ela conta ainda “como é gratificante estar atuando no processo, com intuito de proporcionar esperança e vida nova para outras famílias que tantas anseiam na fila de transplante”.

Como funciona a doação?

Para que aconteça a doação, é necessário que a família tenha conhecimento do desejo de ser doador, uma vez que parte dela a autorização para captação dos órgãos. A autorização deve ser concomitante ao quadro de morte encefálica, ou seja, quando ocorre uma perda definitiva das funções do cérebro e, por isso, a recuperação do paciente não é mais possível. Neste tipo de quadro, os órgãos permanecem ativos por um curto período de tempo, o que permite então a captação para que sejam remetidos aos receptores.

CIHDOTT/HRA

O Tocantins possui uma central de Transplantes, CETTO (Central Estadual de Transplantes do Tocantins) credenciada pelo Ministério da Saúde desde 2012 e que possui como principal função a gestão de todos os processos que envolvem doação e transplante no Estado do Tocantins.

Já em Araguaína, existe a CIHDOTT (Comissão Intra Hospitalar Órgãos e Tecidos), que foi implantada no Hospital Regional em maio de 2021.