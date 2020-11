Hospital Geral de Palmas ofertará reabilitação para pacientes pós Covid-19 com suporte do Sírio Libanês

A unidade hospitalar e a única da Região Norte que participará do projeto.

por Luciana Barros

O Hospital Geral de Palmas (HGP) é um dos cinco hospitais escolhidos entre 6,5 mil hospitais do Brasil para fazer parte do Projeto Reab pós Covid do Ministério da Saúde. Além de ser o único hospital da Região Norte a participar do projeto. A iniciativa realizada em parceria com o Hospital Sírio Libanês, Ministério da Saúde, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), busca promover a reabilitação de pacientes após a alta hospitalar por Covid-19.

O Diretor Geral do HGP, Leonardo Toledo, esteve recentemente em São Paulo para assinatura do termo de compromisso e adesão ao projeto, e ressaltou a expectativa.

“Com o Reab, a unidade hospitalar espera reduzir o tempo de permanência de pacientes crônicos, conectar todas as estratégias e metodologias que envolvem os pacientes agudos e crônicos, possuir excelência em reabilitação hospitalar e rotatividade de leitos, auxiliando na liberação para outros pacientes. O Programa Melhor em Casa, que oferece o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) no HGP, será um grande parceiro deste projeto”, destacou.

O Reab funcionará nesta primeira fase do projeto com uma equipe de profissionais renomados do Hospital Sírio Libanês que realizará visitas semanais, dando total suporte aos servidores do HGP. Além disso, o Reab também ofertará equipamentos específicos para a unidade hospitalar, que irá auxiliar na realização de atendimentos dos pacientes com possíveis sequelas da Covid – 19.

Participantes

O Tocantins, representado pelo HGP, participa do projeto em conjunto com o Hospital de Base de Brasília (DF), Hospital Municipal de Contagem (MG), Hospital Geral de Fortaleza (CE) e Hospital Geral do Trabalhador (PR).

Sobre a unidade

O HGP é um hospital de média e alta complexidade, considerado unidade de “porta aberta”, referência para a região norte do país. Atualmente oferece 39 especialidades, somente no pronto-socorro do hospital, são atendidas em média quase três mil pessoas por mês.