Vanessa Araújo de Sousa, 41 anos, era professora da Escola Municipal Nova Esperança, localizada no Assentamento Tarumã, no município de Araguacema. Ela foi morta pelo seu companheiro no último dia da semana que antecede a data marcada pelo Dia Internacional da Mulher, comemorada no dia 08 de março, onde a violência contra a mulher e o feminicídio tem sido temas de reflexões em discursões durante todo o ano.

por Wesley Silas

Relatos de moradores ao Portal Atitude, apontam que o feminicídio seguido por suicídio aconteceu em uma chácara próximo ao Assentamento Tarumã. “Ele esfaqueou a professora e depois tomou veneno e morreu”, relatou um morador.

De acordo com a diretora da Escola Municipal Nova Esperança, professora Socorro, sua colega Vanessa Araújo morava há quatro meses com seu algoz, Elismar.

“Aparentemente pareciam que viviam bem, só que ela sempre falava que ele era muito ciumento”, disse.

Vanessa Araújo de Sousa deixou três filhos, sendo dois meninos, de 08 e 10 anos, respectivamente e uma menina de 06 anos.