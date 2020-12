Homem é morto a facadas em Cariri

O crime foi registrado nesta última sexta-feira (25) em pleno natal, em um bar da cidade.

Por Régis Caio

Um homem, identificado como Zé Magro, foi morto com golpes de arma branca em um bar no município de Cariri, no sul do estado.

De acordo com alguns moradores que relataram ao Portal Atitude, a vítima se desentendeu com um outro homem no estabelecimento em começaram uma discussão. O autor do crime sacou uma faca e golpeou a vítima.

O suspeito fugiu e segue foragido, já o corpo de Zé Magro foi encaminhado para o IML de Gurupi. Ainda segundo os moradores, a vítima trabalhou por muito tempo na Prefeitura de Cariri.