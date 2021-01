Share on Twitter

Share on Facebook

O homicídio ocorreu na avenida Amapá, esquina com a rua 21, no setor leste de Gurupi. Vítima foi morta com aproximadamente seis a oito perfurações.

por Régis Caio

A PM foi acionada por volta das 07 horas da manhã desta sexta-feira (22). O corpo encontrava-se entre o meio fio e uma cerca de arame em frente a um lote baldio. A vítima é Eldones Soares Gonçalves, de 31 anos.

Segundo a Perícia, o homem foi alvejado com vários golpes de arma branca, nas costas, abdômen, tórax e pescoço, com aproximadamente seis a oito perfurações.

Ainda segundo informações da perícia, ao lado do corpo foi encontrada uma faca. Estiveram no local registrando a ocorrência PM, Perícia, IML e agentes da Delegacia de Homicídio (DHPP).