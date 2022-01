Share on Twitter

Segundo a PM, o caso aconteceu no setor Industrial. O homem, que tinha mandado de prisão em aberto e uma extensa ficha criminal, foi morto durante confronto com os militares.

Da redação

“Em patrulhamento pela avenida Goiás- Setor industrial deparou-se com um masculino conduzindo uma motocicleta (Honda CB 250 Twister placa RSC5D26) que ao avistar a viatura desvencilhou-se do veículo já efetuando disparos contra a equipe, vindo a alvejar a viatura. Diante do perigo iminente houve o revide neutralizando o infrator até cessar a investida”, disse a PM.

O envolvido foi identificado e possuía uma vasta ficha criminal, além de mandado de prisão em aberto por Roubo. Foi apreendida uma pistola Taurus Calibre 380 carregada com 10 munições intactas e uma cápsula deflagrada que foi localizada no local.