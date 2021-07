Valdemar Rodrigues Lima, deixa a esposa Antônia Maria Simiema Lima e os filhos, Valdemar Júnior, Hesley Lima e Fabrício Lima.

Valdemar consternado, destacou: “Hoje, é um dia muito difícil para todos nós. É um momento de grande tristeza e angústia em meu coração e de meus familiares, a partida trágica de meu pai, meu herói. Peço a Deus, força e consolo para que possamos superar essa tragédia, desabafou.

“Meu pai foi um grande homem, um exemplo de vida para todos nós e os que o conheciam. Um homem muito simples, trabalhador e que contribuiu muito para a educação de Porto nacional e do Estado do Tocantins. Não será fácil para nós não tê-lo mais em nossa companhia”, lamentou Valdemar.

O velório do professor Valdemar Rodrigues Lima, pai do deputado estadual Valdemar Júnior, que morreu na tarde desta quarta-feira (21), vítima de acidente, será realizado nesta quinta-feira, dia 22, a partir das 10h, no Salão da Funerária Santo Antônio, em Porto Nacional. O sepultamento está previsto para acontecer às 15h, no Cemitério Nossa Senhora das Mercês, em Porto Nacional.

Nota de Pesar – Valdemar Rodrigues Lima

Com grande pesar recebi a notícia do falecimento do professor aposentado, Valdemar Rodrigues Lima, nesta quarta-feira, 21. Valdemar Rodrigues, pai do deputado estadual Valdemar Júnior, dedicou anos de sua vida à educação de Porto Nacional e atualmente era pecuarista.

Servidor aposentado da rede estadual de ensino, deixa um legado à educação portuense. No Centro de Ensino Médio Professor Florêncio Aires, desempenhou várias funções tendo sido gestor da unidade de ensino pela primeira vez em 1973. Professor Valdemar fez história na educação estadual e aposentou-se em 2005.

Neste momento de profunda tristeza pedimos a Deus que conforte os corações da esposa, Antônia Maria, dos filhos, Valdemar Junior, Wesley Lima e Fabrício Lima, bem como dos demais familiares e amigos, deste grande ser humano.

Adriana Aguiar

Secretária da Educação Juventude e Esportes

Nota de pesar pelo falecimento do professor Valdemar Lima

Com tristeza recebemos nesta quarta-feira, 21, a notícia do falecimento do professor Valdemar Rodrigues Lima, pai do deputado estadual Valdemar Júnior, após um grave acidente de trânsito na TO-432, entre as cidades de Ipueiras e Porto Nacional.

Valdemar Lima dedicou grande parte da sua vida à formação de seus alunos e deixa um legado precioso na educação de Porto Nacional e do Tocantins.

Neste momento de pesar, nos solidarizamos com os familiares e amigos, rogando a Deus que os conceda o devido consolo.

Mauro Carlesse

Governador do Tocantins

NOTA DE PESAR

É com pesar que recebo a notícia do falecimento de Valdemar Rodrigues Lima, vítima de um grave acidente automobilístico na TO – 432 entre Ipueiras e Porto Nacional.

Professor Valdemar como era conhecido, era pai do Deputado Estadual Valdemar Junior e pecuarista na região.

A sua esposa Antônia Maria, aos filhos Dep. Valdemar Junior, Wesley Lima e Fabrício Lima, demais familiares e amigos deixo meu fraterno abraço, presto minhas sinceras condolências e rogo a Deus que os conforte nesse momento de dor e tristeza.

Katia Abreu

Senadora da República

Nota de pesar – Professor Valdemar

É com muito pesar, que venho a público, me mostrar solidário ao deputado estadual Valdemar Júnior e toda a sua família neste momento de profunda dor e tristeza. Seu pai, professor Valdemar era um exemplo de integridade e hombridade. Que Deus o receba de braços abertos e dê forças e conforto a todos aqueles que o amavam.

Deputado Federal Carlos Gaguim

Nota de pesar – Valdemar Rodrigues Lima

O sentimento é de tristeza e consternação ao receber a notícia do falecimento do professor Valdemar Rodrigues Lima, pai do companheiro de Parlamento, deputado estadual Valdemar Júnior, em um trágico acidente na TO-432, entre Ipueiras e Porto Nacional.

Aos 79 anos, Valdemar Rodrigues Lima, estava aposentado como professor e hoje atuava como pecuarista na região de Porto Nacional, sua cidade natal, deixando sua esposa Antônia Maria Simiema Lima e os filhos, Valdemar Júnior, Hesley Lima e Fabrício Lima.

Neste momento de dor e tristeza deixo meus sinceros sentimentos ao companheiro Valdemar Júnior, seus familiares e amigos, esperando que encontrem conforto diante desta grande tragédia, que assola suas vidas.

Professor Valdemar Presente!

Zé Roberto Lula

Deputado Estadual e presidente do Partido dos Trabalhadores do Tocantins