Por Redação

Seja por motivos religiosos ou em busca de um descanso do trabalho, o mês de junho é bastante esperado por causa da celebração de Corpus Christi. Em 2023, a data católica cai no dia 8 e, apesar de não ser feriado oficial, o ponto facultativo tem bastante adesão nacional. Para os gurupienses o feriado do padroeiro da cidade, Santo Antônio, comemorado dia 13, que cai na terça-feira, estendendo o feriadão na semana que se comemora o Dia dos Namorados, dia 12 de junho.

Para festejar o 63º Festejo de Santo Antônio, padroeiro de Gurupi. a Igreja Matriz de Santo Antônio, no Centro da cidade, desde o dia 31 de maio iniciou uma vasta programação com o tema: “Santo Antônio, com sua intercessão ajude-nos a reavivar o Espírito de Cristo em nós para que busquemos: a comunhão, participação e missão”. Durante as 13 noites tem programação variada para toda família, cada noite com um tema diferente. As missas serão celebradas sempre a partir das 19h30 e logo após tem quermesse com vendas de comidas típicas e os tradicionais leilões.

Além dessa e de outras datas religiosas, o mês junho traz no calendário dezenas de dias mundiais ou nacionais para serem lembrados. Destacam-se o Dia Mundial do Meio Ambiente (05) e alguns eventos relacionados como o Dia Mundial dos Oceanos (08/06) e o Dia Mundial do Combate à Seca e à Desertificação (17/06). No Brasil, o dia 1º abre a Semana Nacional do Meio Ambiente, quando se realiza uma série de eventos no país sobre o tema.

No dia 21 de junho, ocorre o Solstício de Inverno no Hemisfério Sul, também conhecido como o “dia mais curto do ano”. O frio e a escassez de chuvas costumam ser companheiros da chegada do inverno, aumentando as preocupações com doenças respiratórias.

Na saúde, há o Dia Mundial do Doador de Sangue (14/06). E na luta por direitos humanos, celebra-se o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil (12/06) e o Dia Mundial dos Refugiados.

Entre as datas históricas de destaque, completam-se 60 anos desde que, em 16 junho de 1963, a cosmonauta soviética Valentina Vladimírovna Tereshkova concretizou o feito de se tornar a primeira mulher a viajar ao espaço. Nessa mesma data, morria o compositor carioca Lamartine Babo. Foi dele a autoria de célebres hinos nacionais, como o Hino do Botafogo, Vasco da Gama, do Fluminense, Flamengo, além de ter criado catálogo rico de músicas populares.

Recentemente, o Reino Unido teve a coroação de um novo rei, Charles III, o mais velho monarca a receber a coroa. Mas o começo de junho redireciona os holofotes para os 70 anos da coroação da mãe de Charles, a Rainha Elizabeth II, que recebeu a coroa aos 27 anos, em 2 de junho 1953.

Confira a relação completa* de datas do Hoje é Dia do mês de junho de 2023