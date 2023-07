Por Redação

“Estamos confiantes de que nosso amigo Hisham está totalmente preparado para dar continuidade ao trabalho de excelência que vinha sendo realizado pelo Presidente Wilames Freire. Desejamos sucesso nessa nova jornada, e rogamos a Deus para que continue abençoando o caminho do nosso Presidente eleito. O COSEMS-TO permanece ao lado do Conasems na incansável defesa das Secretarias municipais de saúde e na busca incessante por uma saúde de qualidade para o nosso povo”, ressaltou Rondinelly.

O cirurgião dentista, secretário municipal de saúde de Pirenópolis-GO e ex-diretor financeiro do conselho, assume o posto de Wilames Freire, que ocupou o cargo da presidência do Conasems pelos últimos quatro anos. Como primeiro ato enquanto presidente eleito, Hisham nomeou Mauro Junqueira como secretário-executivo, que se mantém no cargo.

A assembleia também ficou marcada por uma homenagem a Wilames Freire, presidente que deixa o cargo após dois mandatos à frente do conselho. Ele afirmou ver em Hisham um gestor preparado para conduzir o Conasems e defender o interesse das 5.570 secretarias municipais de saúde do Brasil.

Participação

Com o apoio do COSEMS-TO, os Secretários e Secretárias Municipais de Saúde de diferentes municípios do Tocantins participam do evento, que é considerado o maior evento de saúde pública da América do Sul: o 37º Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que ocorre na capital goiana entre os dias 16 e 19 de julho, no Centro de Convenções Goiânia. Com o tema “O SUS que Falta no Brasil”, o congresso é um ponto de encontro de especialistas, gestores e profissionais da área, buscando soluções e aprimoramento para o Sistema Único de Saúde brasileiro.

Dentre as atividades, destaca-se a tradicional Feira SUS, que conta com stands do Conasems, dos Cosems, patrocinadores, expositores, área de apoiadores, restaurante, credenciamento e outras atrações. Além disso, a 37ª Edição do Congresso Conasems é enriquecida com atividades como a Mostra Brasil, Aqui Tem SUS e a Oficina Nacional do Projeto Imuniza SUS. A programação também inclui painéis técnicos, que são realizados em uma mesa central e em mesas satélites, abordando diversos aspectos do tema “Integralidade no SUS”. Com tantas atividades importantes, o evento tem impulsionado o debate e a troca de conhecimentos sobre os desafios e oportunidades na busca por um sistema de saúde mais eficiente e acessível para todos os brasileiros.