O helicóptero da segurança pública do Tocantins pousou no meio de uma avenida de Palmas para salvar a vida de uma criança de três anos engasgada, na tarde desta quarta-feira (11). De acordo com o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) a vítima estava em Novo Acordo e levaria quase duas horas para chegar ao Hospital Geral de Palmas se fosse socorrida por uma ambulância.

Da redação