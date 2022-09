Por Redação, via TV Pop

O ataque fez com que todos os sistemas que atendem aos veículos do grupo de comunicação, como as emissoras de televisão, rádio, sites e jornais impressos, ficassem indisponíveis.

Os telejornais locais estão sendo produzidos de forma limitada, com exibição de poucas reportagens, e até mesmo algumas rádios estão fora do ar. Internamente, o problema técnico é atribuído a um ataque de ransomware, tipo de software malicioso geralmente utilizado para extorsão.

Os primeiros problemas técnicos nas empresas da parceira da Globo foram notados no último domingo (25), com uma mensagem de erro no momento em que os assinantes e leitores tentavam acessar os sites do jornal O Popular, Daqui e Jornal do Tocantins. As rádios Executiva e Moov FM, de Goiânia, estão com as transmissões suspensas.

Na televisão, o problema fez com que até mesmo as edições regionais do Jornal Anhanguera não fossem produzidas para cidades do interior. No noticiário exibido na hora do almoço para todo o Estado, a apresentadora Lilian Lynch trocou o notebook por folhas de papel com o roteiro do jornal.

Os primeiros problemas técnicos nas empresas da parceira da Globo foram notados no último domingo (25), com uma mensagem de erro no momento em que os assinantes e leitores tentavam acessar os sites do jornal O Popular, Daqui e Jornal do Tocantins. As rádios Executiva e Moov FM, de Goiânia, estão com as transmissões suspensas. Na televisão, o problema fez com que até mesmo as edições regionais do Jornal Anhanguera não fossem produzidas para cidades do interior. No noticioso exibido na hora do almoço para todo o Estado, a apresentadora Lilian Lynch trocou o notebook por uma pilha de folhas de papel com o roteiro do jornal.

“Reforçamos que todos os dados de clientes e usuários já estavam protegidos por criptografia e portanto não há risco de vazamento de dados dos mesmos. O dano do ataque é limitado à restrição do acesso aos nossos sistemas. Nossas equipes estão trabalhando intensamente e sem medir esforços para garantir a continuidade e o restabelecimento integral de todos os serviços e produtos. Contamos com a compreensão de todos. Vamos juntos!”, concluiu a nota oficial.