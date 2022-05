O pré-candidato a deputado federal Gylwander Peres (PP) foi recebido nesta quarta-feira (18) pelo presidente da Câmara Federal Arthur Lira (PP) e trataram sobre as eleições 2022.

Da redação

Lira é uma das lideranças do PP nacional e na reunião foi debatido sobre os os pré-candidatos do PP no Tocantins com foco em aumentar a bancada na Câmara. “Fui recebido na residência oficial pelo nosso deputado Arthur Lira e o objetivo desta reunião é fortalecer a nossa bancada partidária nessas eleições”, disse Gylwander Peres.

O encontro teve ainda a participação do deputado federal Vicentinho Júnior que também pertence ao PP.