Por Wesley Silas

Segundo a moradora que é mãe de duas crianças há uma preocupação dos pais para garantir a segurança dos seus filhos.

“Essa ponte é aonde o transporte escolar passa todos os dias para levar meus dois filhos pequenos pra Escola , não só os meus , são muitas crianças. Essa ponte corre o risco de cair qualquer hora”, alertou a mãe.

Após ficar cientes da situação por meio da reportagem, o deputado Gutierres Torquato buscou o Superintendente da Ageto, Túlio Labre.

“Eu pedi providências da AGETO para que seja restaurada para garantir a trafegabilidade com segurança do transporte escolar e eu tenho certeza que as providências serão tomadas”, disse o deputado.