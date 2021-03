Nos últimos três dias foram registrados em Gurupi 107 novos casos de Covid-19 e o município contabilizou neste domingo, 28, 332 pessoas em tratamento neste momento de alastramento de transmissão comunitária que não aconteceu de uma hora, mas após muitas pessoas se fazerem de surda e ignorarem a importância do distanciamento social e de adotar medidas para evitar a propagação da doença.

por Wesley Silas

Conforme levantamento feito pelo Portal Atitude com suas fontes nos governos municipal e estadual, não há vagas para atender pacientes graves ou moderados contaminados e com a Covid-19 em, praticamente, toda rede hospitalar. “Na UPA existem pessoas aguardando vagas e o Hospital Regional de Gurupi (HRG) está operando acima da capacidade máxima e por isso as pessoas devem redobrar os cuidados para não se infectarem”, informou um servidor da saúde.

Na fila de espera, um paciente jovem morador de Peixe com comorbidades (obeso e diabético) infectado com a Covid-19 que teve dificuldades para ser regulado após sentir dificuldades em respirar. Sem vagas nos Hospitais públicos de Gurupi, Palmas, Porto Nacional e Paraíso do Tocantins, o paciente foi regulado para Guaraí – único hospital com vaga disponível.

O alento para os tocantinenses que se encontram na fila de espera é chegada de 40 respiradores marcada para acontecer nesta segunda-feira, 01.

Boletim epidemiológico

Gurupi contabiliza neste domingo, 22.672 casos descartados; 294 casos suspeitos; 6.507 confirmados, destes 6.085 (93,5%) pessoas estão recuperadas, 332 (5,1%) estão em tratamento, e 90 (1,4%) vieram a óbito.

Internações

Permanecem internados na UTI de um hospital da rede particular, três homens entre 48 e 67 anos. Na ala clínica da mesma unidade, continuam internados duas mulheres de 30 e 56 anos e quatro homens entre 33 e 57 anos.

Na UTI-Covid do HRG, 10 homens entre 29 e 80 anos e cinco mulheres entre 44 e 79 anos recebem tratamento.

Na ala clínica-covid do HRG dois homens de 64 e 65 anos e cinco mulheres entre 40 e 78 anos estão sob os cuidados da equipe médica.

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Gurupi, dois homens de 80 e 84 anos, e três mulheres entre 33 e 82 anos estão em observação.