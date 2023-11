“Gurupi tem uma chance muito grande de ser protagonista” nas eleições de 2024 e 2026, avalia o senador Eduardo Gomes

Por Wesley Silas

Na avaliação do experiente senador, Gurupi com seus três deputados e um vice-governador, com chances de se tornar governador em 2026, será protagonista no processo eleitoral “não só em 2024, mas de 2026”, quando acontecerá as eleições que abrirá duas vagas ao senado, 08 vagas a deputado federal e 24 a deputado federal. É a cidade hoje com a maior capacidade de articulação e de participação (política). Eu estou falando tudo isso não porque eu quero ser vice do Laurez, mas que realmente, Gurupi vive um momento muito bom”, disse o senador.

Afinado com o governador…

Apesar de ter apoiado a candidatura do ex-prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas (PL) ao governo do Tocantins nas eleições de 2022, o senador disse que nunca esteve “desafinado” como o governador Wanderlei Barbosa.

“Estes dias me perguntaram se estava de novo com Wanderlei. Eu disse que: primeiro a gente tem que desafinar para depois afinar de novo. Nós estamos afinados em torno de um estado do Tocantins mais forte e lutando para aproveitar as oportunidades”, disse.

Família Braga Nunes…

Em seguida ela citou a prefeita Josi Nunes pois segundo ele, a prefeita “começa uma nova etapa de seu mandato”, ao citar a inauguração da primeira etapa do Via da Integração.