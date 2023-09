Por Redação

Com o objetivo de popularizar a ciência, a tecnologia, a inovação e o empreendedorismo, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, lançou nesta segunda-feira, 04, a 9ª edição da Semana Integrada de Ciência e Tecnologia de Gurupi (Sicteg), que agora passa a se chamar “Gurupi +Tech”. Com muitas novidades na estrutura e na programação, entre elas a realização de feiras comerciais, o evento será realizado nos dias 25, 26 e 27 de outubro e visa aproximar a comunidade das universidades, além de gerar negócios e promover o desenvolvimento regional.

A Gurupi + Tech é realizada pela Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, com o Programa InovaGurupi, e em parceria com o Sebrae Tocantins, tendo como co-realizadores UnirG, UFT e IFTO. O evento também conta com o apoio do Governo do Tocantins, por meio da Unitins, da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, e da Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins; o SENAI; o SESI; o Senac, a ACIG e BRK.

Nesta edição, a Gurupi + Tech será realizada na Universidade UnirG – Campus I e trará a alusão ao Ano Internacional das Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável e reconhece a importância das ciências básicas para atingir pelo menos 12 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas (ONU), aproximando a ciência e a tecnologia da população, por meio da integração de instituições de ensino e pesquisa a fim de realizarem atividades de divulgação científica que estimulem a curiosidade e motive pessoas a discutirem as implicações sociais da ciência e aprofundar seus conhecimentos sobre a temática “Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável”, em consonância com a temática da 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações do Governo Federal.

Para este ano, algumas novidades chegam para somar ao evento. Uma delas é a realização da Feira de Negócios da Região Sul do Estado (Fenesul) e do Festival das Flores, dentro da Gurupi + Tech. Ambos os eventos são promovidos pela Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG) e chegam para somar à Gurupi + Tech, levando exposição e comercialização de produtos e serviços dos mais variados ramos de atividades oferecidos na região.

A prefeita Josi Nunes destacou que o grande objetivo da Gurupi + Tech é popularizar a Ciência.

“Nosso objetivo aproximar a população da ciência, da tecnologia e da inovação, apresentando o que temos de melhor em nossas universidades, e buscamos além disso, integrar de forma efetiva as Instituições de Ensino Superior, o poder público e a classe empresarial, gerando riquezas e desenvolvimento para nossa região, por isso ampliamos o evento para esse ano”, destacou.

A secretária Municipal de Ciência e Tecnologia, Talita Ferreira, citou a relevância de somar mais parceiros ao evento para que a Gurupi + Tech seja ainda mais protagonista no cenário estadual.

“Justamente por ser um dos maiores eventos científicos do Tocantins, esse ano teremos a participação dos empresários, teremos a Fenesul e o Festival das Flores dentro da programação, teremos novamente a parceria do Sistema S, teremos o Consórcio das Prefeituras para que outros municípios da região participem conosco, são muitas novidades para aliarmos academia, governo, empresários e comunidade. O objetivo é aproximar a população da academia, para que as pessoas conheçam as universidades e o que elas podem oferecer de benefício para a comunidade”, afirmou.

O diretor técnico do Sebrae Tocantins, Rogério Ramos, enalteceu a iniciativa da Prefeitura de Gurupi e reforçou a parceria com o Município.

“A Prefeitura de Gurupi está de parabéns por fazer essa transformação, que é uma mudança cultural de se inserir essa temática tão importante que é a tecnologia, a ciência e a inovação nas cidades, e envolver a classe empresarial. O Sebrae é um parceiro permanente do Município em todas essas ações, é um desafio propor essa mudança cultural e fazer com que as pessoas entendam que não tem como ter uma empresa sem ela estar aliada a ferramentas de inovação, em qualquer setor da sociedade e do setor público, a tecnologia e a inovação devem tomar conta e só assim vamos melhorar a vida das pessoas”, frisou

O secretário executivo da pasta de Indústria, Comércio e Serviços (SICS), Milton Neris, representou o governador Wanderlei Barbosa e na ocasião ele defendeu um polo de Confecções para Gurupi. Vale lembrar que no final do mês de junho deste ano a Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics) anunciou a implantação de um polo de confecções no Estado .

A reitora da UnirG, Sara Falcão, anfitriã da edição deste ano, reforçou a importância das universidades estarem cada vez mais alinhadas com o poder público em ações que visem beneficiar a comunidade.

“A UnirG vem buscando fazer toda a diferença e estar inserida nessas ações em Gurupi e região. Esse ano vamos sediar a Gurupi + Tech, onde estarão as universidades unidas, se fortalecendo, mostrando cada uma o seu potencial, interagindo com o setor produtivo e com a comunidade, mostrando nossa força enquanto instituições de ensino superior”, disse.

Representando a Assembleia Legislativa, o deputado Gutierres Torquato defendeu as parcerias para realização de eventos como a Gurupi+tech/9ª Semana Integrada de Ciência e Tecnologia de Gurupi (SICTEG).

“Para nós enquanto gurupiense e tocantinense, quando une as nossas universidades em prol do desenvolvimento da tecnologia. Um exemplo que presenciei recentemente foi quando eu participei da 46ª edição Expointer no Rio Grande do Sul e tudo que se fala é sobre a tecnologia. Daíde quando o Regério Ramos fala que Gurupi saiu na frente (no Tocantins) temos a oferecer a nossa parceria com o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa. Eu fico muito entusiasmado quando se fala em transformações por meio da tecnologia”, disse Gutierres.

O consultor de Planejamento Estratégico, Marketing e Exposições do Sebrae, Júnior Lainetti, na oportunidade explanou sobre a estrutura e as novidades para a Gurupi + Tech. Ele destacou a necessidade de aliar a parte comercial ao evento científico.

“O que fizemos foi ligar todos os atores envolvidos nesse cenário para que todos tenham resultado positivo dentro do evento. Por isso trouxemos a feira comercial para dentro da feira de ciências, já aplicamos essa metodologia em outros eventos com sucesso e agora trazemos para Gurupi, teremos várias novidades como Arena de Inovação, expositores de diversos segmentos para fazer essa ligação com as instituições de ensino, o poder público, e o empresariado para que esses elementos criem esse cenário favorável para a geração de negócios”, explicou Lainetti.

Estrutura e atrativos

Além da Fenesul e do Festival das Flores, a Gurupi + Tech contará ainda com a Arena Conhecimento: 2 auditórios com palestrantes de renome nacional e apresentação de 250 mostras científicas. Também terá Arena Científica para transmissão ao vivo das 40 melhores apresentações (pré-avaliadas e premiadas). Na Arena Inovação, que será um estande modelo aquário em vidro, terá maratonas de inovação, competições de tecnologias, palestras e startups. Na Arena de Negócios, estarão as Instituições Financeiras com linhas de crédito especiais para a feira, Expo Móveis e um Feirão veicular.

O pavilhão do desenvolvimento contará com 16 empresas e crédito especial com a Agência de Fomento do Tocantins. No pavilhão Institucional e Político, terá um gabinete da prefeita Josi Nunes, sala para reuniões e o Consórcio Intermunicipal de 20 prefeituras da região. O espaço Kids e Espaço Teen contará com games e encontro cosplay, além de parque de diversões. A Arena cultural terá dois palcos, um para apresentações artísticas: Teatro, dança, show nacional e shows regionais. O outro será para o Luau Gurupi + Tech as margens do lago UnirG.