Durante as buscas uma mulher foi presa em flagrante com uma pistola calibre .40. Outras duas armas de fogo foram apreendidas além de papelotes de cocaína.

por Régis Caio

No início da madrugada deste sábado (30) policiais militares do 4ºBPM receberam uma denúncia de uma festa que acontecia em uma residência no setor Bela Vista em que pessoas estariam armadas e usando drogas.

De imediato a PM foi até o local e desarticulou a festa. Durante as buscas foi encontrada na bolsa de uma mulher uma pistola calibre .40 e várias munições. Já em alguns pontos da casa foi encontrado dois revólveres calibre 32 e papelotes de cocaína com algumas pessoas.

A dona da casa foi conduzida para a delegacia, ela foi ouvida e liberada, outros indivíduos foram autuados por posse de entorpecente e a mulher que estava com a pistola vai responder por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.