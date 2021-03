O técnico Carlos Magno comandou na última segunda-feira (08) o último treino do Camaleão do Sul, antes da partida diante do Tocantinópolis, que acontece nesta quarta (10) no estádio Ribeirão.

da redação

O técnico gurupiense realizou um treino defensivo e depois trabalhou jogadas ofensivas. Para esta partida o time terá o desfalque dos zagueiros Lucão, expulso no jogo contra o Palmas e Paulão, que segue machucado. O volante Fred também segue machucado e será desfalque para o jogo contra o TEC.

Camaleão embarca

Já na manhã desta terça-feira (09) o time viajou para o norte do estado para a disputa da quarta partida do estadual. “Será um jogo difícil, contra uma equipe fortíssima, porém vamos nos doar ao máximo, fazer um bom jogo e lutar para buscar um resultado importante para o time gurupiense”, destacou Carlos Magno.

Nesta semana o clube recebeu o reforço do volante Lucas Pajé que já viaja com o elenco para o bico do papagaio, o Zagueiro Felipe Dórea é outro que reforça o time, o atleta já caiu no BID da CBF e está apto para a partida.