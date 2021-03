Share on Twitter

A Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi informou que nsta quarta-feira, 17, foram confirmados 88 novos casos de Covid-19 na cidade. Testaram positivo, 52 mulheres com idades entre 09 e 84 anos; e 36 homens com idades entre 01 e 64 anos.

Por Redação

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 53 pessoas receberam resultados negativo para a covid após a realização de testes rápidos. Foram realizados 26 testes swab em 18 homens entre 15 e 73 anos, e em oito mulheres entre 25 e 57 anos coletaram material para o exame swab.

Em um hospital da rede privada quatro mulheres entre 14 e 51 anos e um homem de 14 anos realizaram o exame swab.

Nas Unidades Básicas de Saúde Rosendo Barbosa de Araújo (Centro) e Pr. Moisés Martins da Rocha (Sol Nascente) foram realizadas 113 coletas para o exame swab em 52 homens entre 01 e 84 anos e em 61 mulheres entre 05 e 77 anos. Na UBS Rosendo, 13 pessoas receberam diagnóstico negativo após realização dos testes rápidos.

Gurupi contabiliza nesta quarta-feira 23.656 casos descartados; 729 casos suspeitos; 7.499 confirmados, destes: 6.587 (87,9%) pessoas estão recuperadas, 805 (10,7%) estão em tratamento, e 107 (1,4%) óbitos.

Confirmação de óbito

Um homem de 79 anos morreu nesta terça-feira, 16, em decorrência da covid-19. Ele foi diagnosticado com o vírus no dia 03 de março.

Internações

Em um hospital da rede privada, 29 pessoas fazem o tratamento contra a Covid-19. Na UTI desta unidade estão internados 10 homens e seis mulheres (idades não informadas). Na ala clínica deste mesmo hospital, nove homens e quatro mulheres (idades não informadas) estão sob os cuidados médicos.

O Hospital Regional de Gurupi não encaminhou à Vigilância informações sobre internações nesta quarta-feira.

Você pode conferir em tempo real a taxa de ocupação de leitos do Estado clicando aqui.

UPA

Na UPA, nos leitos reservados para casos confirmados, estão sob os cuidados médicos nove homens entre 51 e 72 anos e duas mulheres de 34 e 72 anos.

Na ala para casos suspeitos, estão em observação dois homens de 42 e 72 anos e duas mulheres de 60 e 73 anos.

Recomendações

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que as medidas de prevenção são extremamente necessárias para evitar a transmissão principalmente aos grupos de risco e alerta sobre a importância da higienização das mãos com água e sabão, uso do álcool 70%, uso da máscara.

Ressalta que esforço deve ser coletivo e o isolamento social deve ser priorizado. O momento não é para festividades, confraternizações, encontro de amigos e familiares, visitas, viagens, pois a atual situação exige que o isolamento social seja prioridade. Quanto menos contato com outras pessoas, menor é a chance de ser infectado pelo coronavírus. Dessa forma o cidadão irá proteger tanto seus familiares quanto outras pessoas e evitar a propagação do vírus.

Disque Denúncia

O gurupiense que observar irregularidades no cumprimento das normas de restrição, aglomerações, desrespeito ao distanciamento social e ao decreto publicado pela prefeitura pode denunciar pelos canais: 3315-0077, de segunda à sexta-feira, das 8 às 18 horas; e (63) 9-9206-5245 – WHATSAPP, disponível 24 horas; e ainda pelo disk denúncia do Ministério Público Estadual (MPE) -127.

Vacinação

Até às 14h desta quarta-feira, a coordenação de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi informou que 5.469 pessoas já foram vacinadas.

Já receberam a dose, idosos abrigados na Casa do Idoso, profissionais da saúde que estão na linha de frente à pandemia, idosos acima de 80 anos e idosos acamados ou com dificuldade de locomoção. E já está sendo aplicada a segunda dose da vacina.

Atualmente o horário de vacinação contra Covid-19 é das 7 às 13 oras, podendo ser ampliado conforme a demanda da vacinação. As doses estão sendo aplicadas na Policlínica e anexo a UBS do setor Sol Nascente. Quem for vacinar deve levar cartão de vacinação, cartão SUS e CPF.