Nesta segunda-feira, 22, o Tocantins contabilizou 650 novos casos confirmados da Covid-19, sendo 170 das últimas 24h. Palmas registrou 181 novos casos, seguido por Gurupi com 112. O Boletim Epidemiológico aponta ainda 15 novos óbitos em todo Estado.

Por Redação

Desta forma, hoje o Tocantins registra um total de 406.966 pessoas notificadas

com a Covid-19 e acumula 132.419 casos confirmados da doença. Destes, 112.873 pacientes estão recuperados e 17.740 estão ainda ativos (em isolamento domiciliar ou hospitalar).

Recomendações

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que as medidas de prevenção são extremamente necessárias para evitar a transmissão principalmente aos grupos de risco e alerta sobre a importância da higienização das mãos com água e sabão, uso do álcool 70%, uso da máscara.

Ressalta que o esforço deve ser coletivo e o isolamento social deve ser priorizado. O momento não é para festividades, confraternizações, encontro de amigos e familiares, visitas, viagens, pois a atual situação exige que o isolamento social seja prioridade. Quanto menos contato com outras pessoas, menor é a chance de ser infectado pelo coronavírus. Dessa forma o cidadão irá proteger tanto seus familiares quanto outras pessoas e evitar a propagação do vírus.

Disque Denúncia

O gurupiense que observar irregularidades no cumprimento das normas de restrição, aglomerações, desrespeito ao distanciamento social e ao decreto publicado pela prefeitura pode denunciar pelos canais: 3315-0077, de segunda à sexta-feira, das 8 às 18 horas; e (63) 9-9206-5245 – WHATSAPP, disponível 24 horas; e ainda pelo disque denúncia do Ministério Público Estadual (MPE) -127.