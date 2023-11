Gurupi 65 anos: “Estamos empenhados em fortalecer os laços com a maior cidade da região sul”, disse o governador Wanderlei Barbosa

Por Redação

O Governo do Tocantins celebra o aniversário de uma das cidades mais importantes do Estado, Gurupi, que completa 65 anos neste dia 14 de novembro.

“É momento de festa e celebração para Gurupi, uma cidade que tem um lugar especial em nossos corações. No aniversário deste município, que tanto representa para o Tocantins, reitero o compromisso da nossa gestão com o progresso e desenvolvimento o bem-estar de sua população. Estamos empenhados em fortalecer os laços com a maior cidade da região sul, promovendo investimentos em infraestrutura, educação e saúde, para que continue a crescer e prosperar. Parabéns a todos os gurupienses por mais um ano de história e conquistas”, comemorou o governador Wanderlei Barbosa.

O vice-governador Laurez Moreira, que já foi prefeito da cidade por dois mandatos, externou a alegria e orgulho, parabenizando o município.

“Quero enviar um abraço especial a todos os meus amigos de Gurupi e expressar a minha alegria em ver a cidade celebrando mais um ano de progresso. Como centro irradiador do desenvolvimento da região sul, Gurupi desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do Tocantins. Acredito firmemente na importância da cidade e de seus diversos setores para o Estado. Parabéns, Gurupi, pelos seus 65 anos de história e crescimento contínuo”, comentou.

Com investimentos na saúde, em infraestrutura, fomento no comércio, agronegócio, incentivo na educação e tecnologia, o Governo do Tocantins se destaca na execução de políticas públicas em uma das cidades mais expoentes do Estado.

Obras e reformas

Por meio do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego do Estado do Tocantins, o Governo do Tocantins possibilitou a realização de obras de pavimentação na cidade, destinando de R$ 2 milhões para a prefeitura do município que realizou com o recurso a recuperação asfáltica de 2 mil metros na Avenida Pará e Avenida Maranhão.

Ainda se tratando de investimentos para a infraestrutura, o Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços (Pics) da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços do Tocantins (Sics), concedeu R$ 4 milhões ao município para investimento no Parque Agroindustrial de Gurupi (Paig), possibilitando ainda a ampliação da Avenida Goiás no trecho que dá acesso ao Paig, como também melhorias na iluminação pública e na segurança.

Outra obra muito esperada pela população é a pavimentação da rodovia TO-365, trecho do entroncamento da BR-153 ao Trevo da Praia. As obras contam com investimentos na ordem de R$ 70 milhões. O trecho tem 50,25 km de extensão, onde estão sendo executados os serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica, obras de arte e programas ambientais.

O governador Wanderlei Barbosa e o vice-governador Laurez Moreira estiveram com o ministro dos Transportes, Renan Filho, para a assinatura do serviço de obras da duplicação da BR-153, nos perímetros urbanos de Gurupi e Aliança do Tocantins. Em Gurupi, o projeto visa a duplicação de 11,25 km de extensão, incluindo três retornos, passagens inferiores, uma passarela para pedestres e dois viadutos localizados nas entradas norte e sul da cidade. As obras proporcionarão maior segurança para pedestres e ciclistas devido ao intenso tráfego de caminhões no perímetro urbano da rodovia.

Educação

O governador Wanderlei Barbosa concentrou esforços na melhoria da educação de Gurupi, com reforma em escolas estaduais, fornecendo aparelhamento educacional nas unidades de educação e valorizando o corpo docente estadual. Estudantes e servidores do Centro de Ensino Médio (CEM) Bom Jesus e do CEM de Gurupi contam hoje com uma unidade ampla e moderna. O Governo do Tocantins destinou R$ 2.344.550,22 para a construção de refeitório climatizado, central de GLP, depósito de lixo orgânico e reciclável, passarela coberta, rampa, reforma de cozinha e ambientes administrativos além de implantação de laboratório de química, arquitetura paisagística e reforma da quadra poliesportiva.

Outra unidade que passou por melhorias foi o Centro de Ensino Médio de Gurupi, recebendo R$ 1.659.041,99 para a construção de refeitório climatizado e cozinha integrados, passarela coberta, depósito de lixo orgânico e reciclável, reforma de salão para transformação em sala de dança e artes, além de paisagismo.

Também na regional de Gurupi outras duas obras estão em andamento. Na Escola Estadual Indígena Oytiri, foram investidos R$ 780.808,56 para a construção de novas salas de aula. A obra está com 44,21% de execução, no qual foram investidos até o momento R$ 345.159,03. Já para o Colégio Militar do Estado do Tocantins Presidente Costa e Silva são mais de R$ 3 milhões para a realização de uma ampla reforma do prédio escolar. A obra está com 55,83% dos serviços em execução.

Além de obras e reformas, a Gestão Estadual está equipando as unidades de ensino da cidade. Por meio do Programa TO Ligado, foram entregues equipamentos tecnológicos para 26 escolas de Gurupi, da rede estadual e municipal. As unidades recebem chromebooks, notebooks, carrinhos de recarga, dentre outros equipamentos. O TO Ligado é um programa que tem como proposta desenvolver uma política de inovação e tecnologia na rede de ensino do Estado.

Saúde

Na área da saúde, o governador Wanderlei Barbosa, reconhecendo a cidade como referência para todo o sul e sudeste do Estado, tem tido atenção com as obras de readequação da 1ª etapa do Hospital Geral de Gurupi (HGG). O extrato de contrato da empresa responsável pela obra foi publicado no Diário Oficial, no mês de outubro, e o contrato tem o prazo de vigência de oito meses. Após a finalização da obra, a Gestão Estadual iniciará os trabalhos de transferência dos serviços hospitalares do Hospital Regional de Gurupi (HRG), para a nova estrutura de acordo com planejamento preestabelecido.

Quando estiver totalmente concluído, o Hospital Geral de Gurupi contará com blocos do pronto-socorro infantil e adulto, enfermarias, ambulatório e administrativo, rampa, passarela, escada, centros cirúrgicos adultos e pediátricos, Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e serviços de imagem. A obra terá capacidade total de 200 leitos, o que vai ampliar e melhorar o atendimento prestado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) em Gurupi e região.

Vale destacar que a cidade continuará com a assistência prestada pelo Hospital Regional de Gurupi (HRG), que realiza uma média mensal de dois mil atendimentos na urgência, emergência e ambulatório e mais de 1,5 mil atendimentos por mês, na pediatria e maternidade. Neste ano, o HRG realizou mais de 600 cirurgias eletivas.