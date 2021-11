Por Redação

A programação inicia na próxima quarta-feira (10), com a abertura dos Jogos Abertos de Gurupi, nas modalidades Futsal, Voleibol, Handebol, Basquete e truco. Todas estas competições serão realizadas no Ginásio de Esportes Idanizete de Paula.

Na quinta-feira (11), a programação segue com desfile cívico pelo aniversário de Gurupi, realizado pela Escola Municipal Domingos Barreira de Amorim e o Centro Municipal de Educação infantil (CEMEI) Irmã Divina, no bairro Jardim dos Buritis.

Já na sexta-feira (12), será realizada a inauguração do sistema de iluminação do perímetro urbano da BR-153 em Gurupi. No mesmo dia, será lançado o Festival Gastronômico de Gurupi e assinado o Termo de Convênio de apoio ao Comércio, no Centro de Convenções Mauro Cunha. Apresentações culturais fecharão o terceiro dia de programação no palco externo do Mauro Cunha.

Uma exposição de equipamentos e veículos adquiridos pela gestão municipal em 2021 iniciará a agenda do sábado (13), em frente à Sede da Prefeitura. Mais uma obra será inaugurada, desta vez, a sede própria do Instituto de Previdência Social do Município de Gurupi (Gurupiprev), localizada no Park Filó Moreira. Em seguida, visitas às futuras instalações de obras na cidade com autoridades.

Ainda no sábado, no Estádio Rezendão, serão realizados o Futebol Solidário Master e a Super Copa de Futebol Amador. Entrega de escrituras de regularização fundiária e apresentações culturais completam a programação do dia.

No domingo (14), dia do aniversário da cidade, destaque para o esporte que tomará conta da agenda com várias atividades. A programação terá o Desafio 6.3 com Corrida de 63 km e participação do ultramaratonista Alexandre Meassi, da Bahia. O atleta percorrerá os quilômetros equivalentes a idade da cidade com o objetivo de arrecadar alimentos e comemorar o aniversário de Gurupi.

Também serão realizadas a Caminhada de 3 km e Corrida de 7 km, com largada do Centro de Convenções Mauro Cunha, na Avenida Maranhão. Nestas atividades, a inscrição é apenas a doação de 2 kg de alimento não perecível. Os 200 primeiros inscritos receberão camisetas. As inscrições estão abertas até sábado no site da Universidade de Gurupi – UnirG (Clique aqui).

Ainda no domingo serão realizadas a exposição de carros antigos e exibição de manobras de Drift no Parque Mutuca com a equipe DRIFTO Motorsporte Racing Team.

A Final do Campeonato Estadual de Voleibol Masculino, no Ginásio de Esportes Idanizete de Paula, também fará parta da programação. Por fim, a Inauguração da Quadra Poliesportiva da Unidade de Lazer dos Servidores de Gurupi (UniClube) encerrará as festividades.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

10 de novembro (quarta-feira)

18h – Abertura do I JOGOS ABERTOS DE GURUPI

Truco, futsal, voleibol, handebol e basquete – Final: 05/12/21

Local: Ginásio de esportes Idanizete de Paula

11 de novembro (Quinta-feira)

– 16h30 – Desfile Cívico Gurupi 63 Anos

Local: Escola Municipal Domingos Barreira de Amorim, Rua 110 (Jardim dos Buritis)

12 de novembro (Sexta-feira)

– 18h30 – Inauguração do sistema de iluminação da BR 153

Local: Trecho do perímetro urbano da Rodovia BR-153, Trevo Sul.

– 19h – Lançamento do FESTIVAL GASTRONÔMICO

Local: Centro de Convenções Mauro Cunha, palco externo.

– 19h30 –Assinatura do termo de convênio de apoio ao comércio

Local: Centro de Convenções Mauro Cunha

– 20h as 23h30 – Apresentações culturais:

– Shows: Alan do Teclados, Amigos do Samba, Banda Chamego Meu e Mario Souza.

– Apresentação de Dança: Companhia Street Dance

Local: Centro de Convenções Mauro Cunha, palco externo.

13 de novembro (Sábado)

08h – Exposição de equipamentos e veículos adquiridos nesta gestão

Local: Em frente à Prefeitura Municipal, Rua 01.

09h – Inauguração GURUPIPREV

Local: Sede GURUPIPREV, APM 013, rua 02 e 03, Park Filo Moreira.

10h – Visitas às futuras instalações de obras, com autoridades.

15h – Visitas às futuras instalações de obras, com autoridades.

16h – Futebol solidário MASTER

Local: Estádio Rezendão

17h30 – Super Copa de Futebol Amador – Malvinas E.C x Vila Nova F.C

Local: Estádio Rezendão

19h – Entrega da documentação de regularização

Local: Centro de Convenções Mauro Cunha, palco externo.

19h as 23h – Apresentações culturais:

– Shows: Joaquim Lima, Banda Tri Show e Banda Skema Brasil

– Apresentação de Dança: Companhia Street Dance

Local: Centro de Convenções Mauro Cunha, palco externo.

14 de novembro (Domingo)

02h – Desafio 63Km, Açao solidária

Local largada e chegada: Centro Convenções Mauro Cunha

Largada: 02h /Chegada: 09h

Participação do ultramaratonista Alexandre Meassi

– 08h as 10h – Exposição de Carros antigos

Local: Parque Mutuca, av. Pará com esquina com a av. Beira Rio.

– 07h – Caminhada 3Km

Largada e chegada: Centro de Convenções Mauro Cunha

Local: Av. Maranhão

– 07h30 – Corrida 7Km

Largada e chegada: Centro de Convenções Mauro Cunha

Local: Av. Maranhão

10h – DRIFTO Motosports, Equipe DRIFTO motorsporte Racing tean

Local: Parque Mutuca, Pará esquina com a av. Beira Rio.

14h – Final do Campeonato Estadual de Voleibol Masculino – FTV

Local: Ginásio Idonisete de Paula

16h – Inauguração da quadra poliesportiva do UNICLUB

Local: UNICLUB