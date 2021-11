Share on Twitter

por Wesley Silas

A vinda de lideranças como o governador interino Wandelei Barbosa, políticos da bancada federal como a deputados federais Carlos Gaguim, Dorinha Seabra e o senador Eduardo Gomes mostra bom relacionamento da prefeita Josi Nunes em busca de benefícios para Gurupi, seja para conclusão de obras como a TO-365 que liga a cidade de Gurupi ao povoado do Trevo da Praia, construções dos Parques Mutuca e Pouso no Meio, conclusão do Hospital Geral de Gurupi e obras de infraestrutura como pavimentação asfáltica em que a prefeita busca sensibilizar a bancada federal para liberar recursos na ordem de R$ 40 milhões.