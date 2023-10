Grupo da Igreja de Cristo do Tocantins retorna com segurança de Israel horas antes dos ataques do Hamas

da redação

O clima de tensão e conflito em Israel tem preocupado o mundo nos últimos dias, com a escalada dos ataques do Hamas. Nesse contexto delicado, um grupo de turistas brasileiros pertencentes à Igreja de Cristo do Tocantins conseguiu deixar o país horas antes dos ataques se intensificarem, retornando ao Brasil em segurança. No Aeroporto de Palmas eles agradeceram a Deus e intensificaram um momento de oração pela nação israelita.

Os membros do grupo estavam em Israel para conhecer os locais sagrados para o cristianismo na Terra Santa e participarem da marcha das nações, que ocorreu na capital Jerusalém. O líder da Igreja de Cristo do Tocantins, Apóstolo Bené Silva, expressou sua gratidão a Deus e clamou por Israel após o desembarque em Palmas. Ele também enfatizou a importância da fé e da oração em momentos de adversidade, destacando que a experiência serviu como um teste de fé para todos os membros do grupo.

Vídeo do Apostolo Bené Silva juntamente com os membros da igreja de Cristo em Israel, dois dias antes dos ataques: