Durante a assinatura, estiveram presentes o secretário de Estado da Fazenda (Sefaz), Sandro Armando, e os representantes da empresa Granol, Walisson Brianezzi Cavazzani, e Jordel Machado.

Em junho, o Governador já havia se reunido com diretores da Granol para discutir estes incentivos fiscais que foram devidamente analisados e estudados pela equipe técnica do Governo.

O titular da Sefaz, Sandro Armando, explicou que os grãos que estavam sendo exportados e acabavam perdendo a qualidade ou tiveram algum impasse na exportação, eram tributados mesmo assim. Agora, haverá um diferimento, ou seja, para que esse grão seja destinado à indústria local e o imposto seja recolhido quando aquele produto estiver processado.

“Antes, quando se internalizava novamente aquele produto que seria destinado à exportação, mas por algum motivo não foi, já se cobrava o tributo. Então, nós estamos diferindo, ou seja, não estamos isentando, estamos postergando o recolhimento do imposto para após a industrialização. Isso faz com que aumente a produção da indústria local, gerando mais emprego e renda para a população”, afirmou o secretário.

O gerente administrativo da Granol, Jordel Machado, afirmou que este é apenas o primeiro passo para grandes incentivos.

“Tudo vai amadurecendo devagar, começando aos poucos. Isso já é um belo incentivo. O primeiro passo. Isso não vai penalizar nunca o produtor. Pelo contrário, hoje as multinacionais brigam com as empresas nacionais por espaço. Essa é uma alternativa para incentivar a indústria tocantinense. Essa é a principal intenção”, destacou o gerente.